Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 2’sinde var! Meğer gözleriniz göründüğü gibi değilmiş…

PEKİ DÜNYANIN EN ÇOK MAVİ GÖZLÜ İNSANININ NEREDE YAŞADIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Bilim insanlarının araştırmalarına göre, binlerce yıl önce Karadeniz havzasında ortaya çıkan tek bir ortak ataya dayandırılan mavi göz mutasyonu, bugün bazı ülkelerde nüfusun büyük bölümünde görülürken, bazı coğrafyalarda adeta "nadir bir hazine" olarak kabul ediliyor. Açıklanan son veriler ise bu dikkat çekici genetik mirasın dünya üzerindeki sınırlarını çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.