Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 2’sinde var! Meğer gözleriniz göründüğü gibi değilmiş…

Milyarlarca kişilik dünya nüfusunda bazı genetik özellikler oldukça nadir karşımıza çıkıyor. Amerikan Oftalmoloji Akademisi'nin (AAO) paylaştığı son istatistikler, en nadir göz rengi konusundaki soru işaretlerini giderdi. Elde edilen bulgulara göre yeşil göz, dünya nüfusunun sadece yüzde 2'sinde mevcut. Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı bölgelerde dünyada yeşil göz oranı yüzde 9'a kadar çıksa da, bu renk küresel ölçekte benzersizliğini korumaya devam ediyor. Göz Rengi Genetiği Nasıl Çalışır? Geçmişte göz rengi genetiği konusunun tek bir gene bağlı olduğu ve kahverenginin her zaman baskın geldiği öğretilirdi. Ancak modern bilim, bu sürecin çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Göz rengini belirleyen temel faktör, iristeki melanin pigmenti miktarıdır. Süreçte onlarca farklı gen aktif rol oynar. Özellikle OCA2 geni melanin üretimini kodlarken, HERC2 gibi diğer genler bu üretimi sınırlayarak daha açık renk tonlarının ortaya çıkmasını sağlar. Yeşil göz renginin oluşması için bu genlerin son derece hassas ve nadir bir kombinasyonla bir araya gelmesi gerekir. Yeşil Gözlerin Sırrı: Işık ve Pigment Uyumu İşin en şaşırtıcı kısmı ise yeşil gözlerde aslında hiçbir yeşil pigment bulunmamasıdır. Bu benzersiz ton, yumurta sarısında da bulunan sarımsı 'lipokrom' pigmentinin, az miktardaki kahverengi melanin ile birleşmesiyle oluşur. Işık bu pigmentlerden yansıyıp dağıldığında, gözlerimiz bunu büyüleyici bir yeşil olarak algılar. Tıpkı gökyüzünün mavi görünmesini sağlayan fiziksel ışık kırılması gibi, yeşil göz rengi de harika bir ışık oyununun sonucudur. Her insanın iris yapısı tıpkı bir parmak izi gibi tamamen kişiye özeldir. İris üzerindeki benzersiz lekeler ve dokular nedeniyle tek yumurta ikizleri bile aynı göz tarayıcısını kandıramaz. Bu yüzden yeşil gözlü insanlar, genetiğin dünyaya sunduğu en estetik ve nadide armağanlardan birini taşımaktadır. PEKİ DÜNYANIN EN ÇOK MAVİ GÖZLÜ İNSANININ NEREDE YAŞADIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Bilim insanlarının araştırmalarına göre, binlerce yıl önce Karadeniz havzasında ortaya çıkan tek bir ortak ataya dayandırılan mavi göz mutasyonu, bugün bazı ülkelerde nüfusun büyük bölümünde görülürken, bazı coğrafyalarda adeta 'nadir bir hazine' olarak kabul ediliyor. Açıklanan son veriler ise bu dikkat çekici genetik mirasın dünya üzerindeki sınırlarını çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. ZİRVENİN ORTAKLARI: FİNLANDİYA VE ESTONYA Listenin en tepesinde, soğuk iklimin sıcak bakışlı insanları yer alıyor. Finlandiya ve Estonia, nüfuslarının %89'luk kısmının mavi gözlü olmasıyla ulaşılması güç bir rekoru paylaşıyor. Sokaktaki her 10 kişiden 9'unun mavi gözlü olduğu bu ülkeleri, İskandinav komşuları takip ediyor. İsveç (%78) ve Norveç (%75), 'buz mavisi' bakışların ana vatanı olarak listenin üst sıralarını domine etmeye devam ediyor. İzlanda ise %74,45 ile bu kuzey bloğunu tamamlıyor. AVRUPA'NIN İÇLERİNE DOĞRU DEĞİŞEN RENKLER Kuzeyden güneye ve batıya doğru inildikçe genetik çeşitlilik artıyor ve mavi göz oranı kademeli bir düşüşe geçiyor. Hollanda'da %60 seviyesinde olan oran, Almanya'da %38,6'ya, İngiltere'de ise %42,8'e geriliyor. Dikkat çekici bir diğer veri ise genetik bir eritme potası olan Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Farklı etnik kökenlerin bir arada yaşadığı ABD'de mavi gözlülerin oranı dünya ortalamasının üzerinde olsa da, %26 seviyesinde kalıyor. VE MERAK EDİLEN SORU: TÜRKİYE LİSTEDE NEREDE? Avrupa'nın kuzeyinden güneye inildikçe kahverengi ve ela gözlerin hakimiyeti artmaya başlıyor. Fransa'da %23'e, İspanya'da %16'ya düşen mavi göz oranı, Akdeniz havzasında tek haneli rakamlara yaklaşıyor. Peki, Asya ile Avrupa köprüsünde yer alan Türkiye'de durum ne? World Population Review verilerine göre Türkiye, mavi gözlü nüfus oranında 'nadir' kategorisine giren ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye, %10'luk mavi göz oranıyla listede İtalya ile aynı kaderi paylaşıyor. Bu oranla Türkiye; komşusu Yunanistan (%20) ve kuzeyindeki Ukrayna (%24) gibi ülkelerin gerisinde kalırken, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin ise önünde yer alıyor. Kafkaslar ve Orta Asya'da Nadirleşiyor Türkiye'nin doğusuna gidildikçe mavi göz, yerini koyu renk pigmentlere bırakıyor. Gürcistan'da oran %7,51'e, Azerbaycan'da ise %6,31'e düşüyor. Listenin sonlarına doğru yer alan Kazakistan ve Özbekistan'da ise mavi gözlü birine rastlamak (%3 civarı) oldukça düşük bir ihtimal olarak kayıtlara geçiyor. PEKİ DÜNYADA EN ÇOK SARIŞININ NEREDE YAŞADIĞINI VE TÜRKİYE'NİN SARIŞIN YÜZDESİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Dünyada en çok gerçek sarışının yaşadığı ülke bir hayli merak konusu olurken, araştırmacalar konuya el atarak o ülkeleri listeledi! Dünya nüfusunun 2 katı kadar sarı saçlı kişilerin yaşadığı Türkiye'nin sıralaması ise görenleri şoke etti. İşte detaylar... 1. FİNLANDİYA - %80 2. İSVEÇ - % 78 3. NORVEÇ - % 75 4. ESTONYA - %70 5. İZLANDA - %70 6. DANİMARKA - %68 7. ALMANYA - %66 8. HOLLANDA - %66 9. LETONYA - %66 10. LİTVANYA - %57 11. BİRLEŞİK KRALLIK - %56 12. ÇEKYA - %56 13. BELARUS — %55 14. AVUSTURYA - %54 15. RUSYA - %47 16. POLONYA - %46 17. İSVİÇRE - %46 18. UKRAYNA - %45 19. SLOVAKYA - %45 20. İRLANDA - %38 21. FRANSA - %37 22. SLOVENYA - %27 23. HIRVATİSTAN - %25 24. BOSNA HERSEK - %19 25. İTALYA - %15 26. ROMANYA - %15 27. İSPANYA - %12 28. BULGARİSTAN - %10 29. SIRBİSTAN - %10 30. PORTEKİZ - %9 31. ARNAVUTLUK - %8 32. GÜRCİSTAN - %6 33. TÜRKİYE - %4 34. YUNANİSTAN - %4 35. ERMENİSTAN - %3 PEKİ TOPLUMUN EN ÇEKİCİ BULDUĞU FİZİKSEL ÖZELLİK HANGİSİ? MEĞER İDEAL UYUM BU SAÇ VE GÖZ RENGİYMİŞ... PlayersTime tarafından yapılan çalışmada, Maxim dergisinin 2016–2025 yılları arasında yayımladığı listeler mercek altına alındı. Yaklaşık on yıllık bu veriler üzerinden, toplumun en çekici bulduğu fiziksel özellikler istatistiksel olarak analiz edildi. Ortaya çıkan sonuçlar, tek bir 'kusursuz' kadından çok, tekrar eden estetik eğilimlere işaret ediyor. Araştırmaya göre bilimsel olarak 'en çekici kadın' profili; kahverengi gözlere, uzun kahverengi saçlara ve kalp şeklinde bir yüze sahip. Bu ideal figürün genellikle koyu özellikli olduğu, ortalama 172 santimetre boyunda bulunduğu ve vücudunun bir yerinde dövme taşıma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Ayrıca bu kadının ince yapılı, büyük ölçüde estetik operasyon geçirmemiş ve doğal görünümünü koruyan biri olduğu ifade ediliyor. Çalışmada dikkat çeken bir diğer unsur ise, bu profile uyan kadınların önemli bir bölümünün evli olması. Maxim listelerine giren isimlerin büyük kısmının özel hayatlarını çoktan kurmuş olması, araştırmanın ortaya koyduğu 'çekici kadın' imajını daha da teorik bir noktaya taşıyor. Analizde Dua Lipa, Hailey Bieber, Emily Ratajkowski ve Shay Mitchell gibi dünyaca ünlü isimlerin bu kriterlere oldukça yaklaştığı belirtiliyor. Ancak araştırmacılar, hiçbir ismin bu tanıma birebir uymadığını kabul ediyor. Zaten çalışmanın en net sonuçlarından biri de şu: Bilimsel ölçütlerle dahi 'mükemmel' bir yüz ya da beden tanımlamak mümkün değil. PlayersTime yetkilileri yaptıkları değerlendirmede, yıllar içinde listelerde yer alan isimler değişse de çekiciliğin temel bileşenlerinin büyük ölçüde sabit kaldığını ifade ediyor. Zarif bir duruş, doğal ve bakımlı saçlar, özgüvenli bir beden dili ve gençlik ile olgunluk arasındaki denge, zamana direnen çekiciliğin ortak noktaları olarak öne çıkıyor. Bu da 'çekiciliğin' yalnızca fiziksel özelliklerden değil, aynı zamanda bir kişinin taşıdığı enerji ve karizmadan beslendiğini gösteriyor. Araştırma, erkekler için de benzer bir analiz sunuyor. People dergisinin 2017–2025 yılları arasındaki listeleri üzerinden yapılan incelemede, bu yılın seçilen ismi Jonathan Bailey, oluşturulan bilimsel profile oldukça yakın bulunuyor. Buna göre en çekici erkek; en az 183 santimetre boyunda, kahverengi saçlı ve gözlü, bakımlı sakallı, atletik yapılı ve büyük olasılıkla dövmeli biri olarak tanımlanıyor. Bu çalışma, çekiciliğin tek bir kalıba sığdırılamayacağını bir kez daha ortaya koyuyor. Trendler değişse de insanların aklında kalıcı olan şey; fiziksel detaylardan çok özgüven, duruş ve kişisel ifade biçimi oluyor. Belki de bu yüzden, kimsenin bu 'bilimsel ideale' birebir uymaması, dünyayı daha ilginç ve çeşitli kılıyor. GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İSE DÜNYANIN EN GÜZEL 10 AKTRİSİ AÇIKLANMIŞTI! 'Dünyanın En Güzel 10 aktrisi - 2025/2026' sıralaması yayınlandı. 2024 yılına ait olan sıralamanın korunduğu ve 2026 yılının ilk yarısına kadar geçerli olan bu listede dünya starlarının yanında Türk rüzgarları da esti! İşte güzelliğiyle hayran bırakan o 10 aktris ve aralarında sürpriz Türk isim... 1.Margot Robbie - Listelerin kraliçesi 2 Temmuz 1990 yılında Queensland'de doğan Margot Robbie, hem Hollywood'un aranan yıldızlarından hem de güzellik listelerinin vazgeçilmezlerinden. Başarılı performansının yanı sıra güzelliği ile de uzun süredir zirveye oynamaktan vazgeçmiyor. 2. Shailene Woodley Amerikalı oyuncu olan Shailene Diann Woodley, 15 Kasım 1991'de Simi Valley, Kaliforniya'da doğdu. Uyumsuz serisi ile hafızalara kazınan Woodley, aynı zamanda güzelliği ile de gönülleri fethederek 2. sırada yer aldı. 3. Dilraba Dilmurat - Asya'nın parlayan tacı 3 Haziran 1992'de Urumçi'de doğan Çinli aktris, son yıllarda en gözde Asya yıldızlarından biri olarak adını duyuruyor. 4. Nancy McDonie - K-POP'ın parlayan yıldızı 13 Nisan 2000'de Daegu, Güney Kore'de dünyaya gelen Nancy, aynı zamanda Momoland isimli eski K-Pop grubunun da üyesiydi. Hem oyunculuğu hem de müzik kariyeriyle global hayran kitlesine sahip olan Nancy, listede 4. sırada yerini aldı. 5. Kriti Sanon - Hindistan'ın ulusal ödüllü güzeli Bollywood'un yükselen yıldızı Kriti Sanon, etkileyici performanslarıyla olduğu kadar güzelliği ile de hafızalara kazınan isimlerden. 6. Hania Aamir - Pakistan ekranlarının incisi 'Punjabi' ve 'Urdu' isimli projeleriyle geniş kitlelere ulaşan Aamir, doağl güzelliği ve enerjik duruşuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 7. Ana de Armas - Küba'dan Hollywood'a uzanan yıldız 30 Nisan 1988 yılında doğan Armas, son yılların en çok konuşulan aktirisleri arasında yerini aldı. Küba'da başlayan yolculuğu Hollywood'da zirveye taşındı. 8. Emma Watson - Zamansız zarafetin örneği Paris doğumlu olan İngiliz oyuncu, hem kariyeri hem de güzelliğiyle uzun zamandır global bir ikon olarak ekranlarda yer alıyor. 9. Amber Heard Austin, Texas doğumlu olan Heard, hem oyunvuluk projeleri hem de özel hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme gelen isimlerden. VE 10. SIRADA TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA AÇILAN GÜZELLİĞİ İLE: HANDE ERÇEL 'Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi' sıralamasına 10. sıradan giriş yaparak listede Türk rüzgarının esmesini sağlayan Hande Erçel bir kez daha kendine hayran bıraktı. Yalnızca oyunculuğu ile değil geniş uluslararası fan kitlesiyle de son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri olarak listeye 10. sıradan girdi. PEKİ KÜRESEL OYLAMA İLE SEÇİLEN EN GÜZEL 2 TÜRK ÜNLÜNÜN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Dört ay boyunca süren geniş katılımlı küresel başka bir oylamada, Taylor Swift, Scarlett Johansson, Jisoo gibi dünya yıldızları yarışa dahil olsa da, listenin zirvesini iki Türk isim göğüsledi. Bu yoğun rekabetin sonunda birinci ve ikinci sıraya Türkiye'den adaylar yerleşti. LİSTENİN İLK SIRASINDAKİ O İSİM! Oylamanın sonunda zirvede Sıla Türkoğlu yer alırken, Yağmur Yüksel ikinci sıraya yükseldi. Böylece Türkoğlu, Netizens Choice tarihinde birincilik elde eden ilk Türk kadın unvanını alarak önemli bir başarıya imza attı. Oylamada yalnızca fiziksel cazibe değil; topluma ilham veren kişilik, samimiyet ve stil gibi unsurlar da etkili oldu. İKİNCİ SIRADA YAĞMUR YÜKSEL BULUNUYOR Listede dikkat çeken bir diğer isim ise ikinci sıraya yerleşen Yağmur Yüksel oldu. Genç yaşına rağmen büyük bir başarıya imza atan Yüksel, Türk kadınlarının küresel arenadaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Netizens Choice'in 2025 listesi, Türk kadınlarının uluslararası arenada ne denli güçlü bir iz bırakabildiğinin en güncel kanıtı olarak hafızalara kazındı. YAPAY ZEKAYA GÖRE TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KADINI KİM DERSİNİZ? Estetik duruş, doğal güzellik, karizma ve halkın beğenisi gibi kriterler baz alınarak hazırlanan 2025 listesi, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Hem ekranların tanıdık yüzleri hem de son dönemin yükselen yıldızları bu yılki sıralamada yer aldı. İşte yapay zekanın puanlamasına göre Türkiye'nin en güzel kadınları... 10. Demet Özdemir – 82 Puan 9. Melisa Şenolsun – 83 Puan 8. Dilan Çiçek Deniz – 84 Puan 7. Tuvana Türkay – 85 Puan 6. Afra Saraçoğlu – 87 Puan 5. Sıla Türkoğlu – 88 Puan 4. Neslihan Atagül – 89 Puan 3. Cansu Dere – 91 Puan 2. Bergüzar Korel – 92 Puan İŞTE YAPAY ZEKAYA GÖRE TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KADINI! 1. TUBA BÜYÜKÜSTÜN – 94 PUAN