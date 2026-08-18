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Dünya tarihinin en büyük 10 kara savunması açıklandı! Çanakkale ve Kut'ül Amare'nin listedeki gururlandıran yeri...
Dünya tarihinin en büyük 10 kara savunması açıklandı! Çanakkale ve Kut'ül Amare'nin listedeki gururlandıran yeri...
Dünya tarihinin en büyük 10 kara savunması belli oldu. Yapay zekanın hazırladığı listede efsanevi Türk zaferleri sıralamaya damga vurdu. İşte dünya harp tarihine geçen o savunmalar…
Giriş Tarihi: 18.08.2026 15:13
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 15:21