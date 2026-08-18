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Dünya tarihinin en büyük 10 kara savunması açıklandı! Çanakkale ve Kut'ül Amare'nin listedeki gururlandıran yeri...

Dünya tarihinin en büyük 10 kara savunması belli oldu. Yapay zekanın hazırladığı listede efsanevi Türk zaferleri sıralamaya damga vurdu. İşte dünya harp tarihine geçen o savunmalar…

Giriş Tarihi: 18.08.2026 15:13 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 15:21
Dünya tarihinin en büyük 10 kara savunması açıklandı! Çanakkale ve Kut’ül Amare’nin listedeki gururlandıran yeri...

Yapay zeka, dünya harp tarihinin seyrini değiştiren en büyük 10 kara savunmasını sıraladı. İmkansızın başarıldığı o destansı listede, efsanevi Türk ve İslam zaferleri de göğsümüzü kabarttı.

Dünya tarihinin en büyük 10 kara savunması açıklandı! Çanakkale ve Kut’ül Amare’nin listedeki gururlandıran yeri...

Thermopylae Savunması (MÖ 480)

Dünya tarihinin en ünlü direnişlerinden biri. Kral Leonidas önderliğindeki 300 Spartalı ve müttefiklerinin, devasa Pers ordusuna karşı dar bir geçitte günlerce süren efsanevi savunması, askeri taktiklerin ilk büyük örneklerinden kabul ediliyor.

Dünya tarihinin en büyük 10 kara savunması açıklandı! Çanakkale ve Kut’ül Amare’nin listedeki gururlandıran yeri...

Leningrad Kuşatması (1941 - 1944)

Tam 872 gün! II. Dünya Savaşı sırasında Nazi orduları tarafından kuşatılan şehrin halkı, dondurucu soğuk ve açlığa rağmen teslim olmadı. Tarihin en uzun ve en yıkıcı şehir savunmalarından biri olarak kayıtlara geçti.

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Dünya tarihinin en büyük 10 kara savunması açıklandı! Çanakkale ve Kut’ül Amare’nin listedeki gururlandıran yeri...

Verdun Savunması (1916)

Fransızların "Buradan geçemeyecekler!" (Ils ne passeront pas) parolasıyla Alman ordusunu durdurduğu kanlı siper savaşı. Aylar süren topçu ateşine rağmen Fransız hattının kırılmaması, modern kara savunmasının en acımasız örnekleri arasında gösteriliyor.

Dünya tarihinin en büyük 10 kara savunması açıklandı! Çanakkale ve Kut’ül Amare’nin listedeki gururlandıran yeri...

Brest Kalesi Direnişi (1941)

Hitler'in Sovyetler Birliği'ni işgali (Barbarossa Harekâtı) sırasında sürpriz bir saldırıya uğrayan küçük bir garnizonun, cephanesiz ve susuz kalmasına rağmen haftalarca Alman panzerlerine kafa tuttuğu o unutulmaz savunma.

Dünya tarihinin en büyük 10 kara savunması açıklandı! Çanakkale ve Kut’ül Amare’nin listedeki gururlandıran yeri...

Plevna Savunması (1877)

Gazi Osman Paşa'nın, kendisinden katbekat üstün Rus ve Rumen ordularına karşı kurduğu muazzam siper sistemi. Plevna'daki bu strateji, bugün bile dünya harp akademilerinde "modern siper savunması" dersi olarak okutulmaktadır.

Dünya tarihinin en büyük 10 kara savunması açıklandı! Çanakkale ve Kut’ül Amare’nin listedeki gururlandıran yeri...

Stalingrad Muharebesi (1942 - 1943)

Sokak sokak, ev ev, hatta oda oda verilen bir hayatta kalma mücadelesi... II. Dünya Savaşı'nın dönüm noktası olan bu savunmada Sovyet askerleri, Alman ilerleyişini durdurarak savaşın kaderini tamamen değiştirdi.

Dünya tarihinin en büyük 10 kara savunması açıklandı! Çanakkale ve Kut’ül Amare’nin listedeki gururlandıran yeri...

Medine Müdafaası (1916 - 1919)

"Çöl Kaplanı" Fahreddin Paşa'nın, I. Dünya Savaşı bitip Mondros Mütarekesi imzalanmasına rağmen aylar boyunca silah bırakmadığı o kutlu direniş. Çekirge yiyerek hayatta kalan askerlerin Peygamber kabrini koruma destanı.

Dünya tarihinin en büyük 10 kara savunması açıklandı! Çanakkale ve Kut’ül Amare’nin listedeki gururlandıran yeri...

Kut'ül Amare Kuşatması (1915 - 1916)

İngiliz tarihinin en büyük askeri hezimetlerinden biri! Halil (Kut) Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Bağdat'a ilerlemeye çalışan İngiliz tümenini aylarca kuşatma altında tutup General Townshend dahil binlerce İngiliz askerini esir aldığı o şanlı zafer.

Dünya tarihinin en büyük 10 kara savunması açıklandı! Çanakkale ve Kut’ül Amare’nin listedeki gururlandıran yeri...

Hendek Muharebesi (627)

İslam tarihinin kaderini belirleyen, dönemi için devrim niteliğinde bir askeri deha örneği... Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) komutasında, Selman-ı Farisi'nin parlak önerisiyle Medine'nin etrafına kazılan devasa hendekler, sayıca çok üstün olan müşrik ordusunu haftalarca çaresiz bıraktı. Düşman atlılarının geçmesine imkan vermeyen bu muazzam savunma hattı kırılmadı ve İslam'ın varoluş mücadelesindeki en kritik zaferlerinden biri olarak tarihe geçti.

Dünya tarihinin en büyük 10 kara savunması açıklandı! Çanakkale ve Kut’ül Amare’nin listedeki gururlandıran yeri...

Çanakkale Zaferi (1915)

Ve zirve... Sadece Türk değil, dünya askeri tarihinin de en büyük ve en kanlı savunma destanı. "Yenilmez armada" olarak bilinen İtilaf Devletleri donanmasının ve devasa ordularının, metrekareye 6 bin merminin düştüğü o daracık yarımadada, Mehmetçiğin iman dolu göğsüne çarpıp paramparça olduğu o yer: Çanakkale geçilmez!