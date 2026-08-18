Dünya tarihinin en büyük 10 kara savunması açıklandı! Çanakkale ve Kut’ül Amare’nin listedeki gururlandıran yeri...

Çanakkale Zaferi (1915)

Ve zirve... Sadece Türk değil, dünya askeri tarihinin de en büyük ve en kanlı savunma destanı. "Yenilmez armada" olarak bilinen İtilaf Devletleri donanmasının ve devasa ordularının, metrekareye 6 bin merminin düştüğü o daracık yarımadada, Mehmetçiğin iman dolu göğsüne çarpıp paramparça olduğu o yer: Çanakkale geçilmez!