Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünya ülkeleri birer hayvan olsaydı nasıl görünürdü? Yapay zeka çizdi: İşte Türkiye’nin görünümü…
Dünya ülkeleri birer hayvan olsaydı nasıl görünürdü? Yapay zeka çizdi: İşte Türkiye’nin görünümü…
Yapay zeka, dünya ülkelerinin coğrafi ve kültürel kodlarını kullanarak her ülkeye özel birer 'ruh hayvanı' tasarladı. Tüm dünyanın konuştuğu bu epik çalışmada, tarih ve gücün harmanlandığı Türkiye çizimi ihtişamıyla büyülüyor.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:54