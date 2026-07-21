Dünya ülkeleri birer hayvan olsaydı nasıl görünürdü? Yapay zeka çizdi: İşte Türkiye’nin görünümü…

Teknoloji ve dijital sanatın sınırlarını zorlayan yapay zeka, bu kez dünya ülkelerinin coğrafi kodlarını, tarihlerini ve kültürel yapılarını epik birer canlıya dönüştürdü. Her ülkenin karakterini eşsiz bir 'ruh hayvanı' ile dijital tuvale yansıtan bu büyüleyici görsel şölen, şimdiden tüm dünyada viral olmuş durumda. Ancak bu devasa küresel tasarımlar arasında biri var ki, ihtişamıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor: Türkiye. Tarihin, eşsiz gücün ve kültürel estetiğin kusursuz bir şekilde harmanlandığı o görkemli Türkiye tasarımı, görenleri adeta nefessiz bırakıyor. İşte yapay zekanın fırçasından çıkan ve herkesin konuştuğu o efsanevi görüntüler...