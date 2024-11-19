Dünyaca ünlü Türk boksör Avni Yıldırım hapis cezası! Parasını alamayınca tehdit etti

ADAM ÖLDÜRMENİN BEDELİ 20 BİN DOLAR



Mesajın devamında tehditlerine devam eden boksörün, "Ahmet efendi adam si..mek öyle olmaz böyle olur. O daha Türkiye'ye gelemez ben büyüklere şimdi derdimi anlatıyorum. Bir adamı öldürmenin bedeli 20 bin dolar" şeklinde konuştuğu tespit edildi.



