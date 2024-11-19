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Dünyaca ünlü Türk boksör Avni Yıldırım hapis cezası! Parasını alamayınca tehdit etti

Dünyaca ünlü Türk boksör Avni Yıldırım, bir dönem menajerliğini yapan Ahmet Öner'den alacağını tahsil edemeyince tehdit ve hakarette bulundu. Geçtiğimiz mayıs ayında, ölüm tehditleri alan menajer ise savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmada; Yıldırım'ın 'Bu saatten sonra kurşun yiyecek', 'Bir adamı öldürmenin bedeli 20 bin dolar' şeklindeki tehdit ifadeleri yer aldı. Hakkında 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Yağma' suçları kapsamında dava açılan ünlü boksör 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 19.11.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 08:00
Dünyaca ünlü Türk boksör Avni Yıldırım hapis cezası! Parasını alamayınca tehdit etti

Dünyaca ünlü Türk boksör Avni Yıldırım iddiaya göre bir dönem menajerliğini yapan Ahmet Öner'den alacağını tahsil edemedi. Öner'den defalarca parasını isteyen Yıldırım, karşılık bulamadı.

Dünyaca ünlü Türk boksör Avni Yıldırım hapis cezası! Parasını alamayınca tehdit etti

Geçtiğimiz 1 Mayıs'ta Ahmet Öner'in bir tanıdığına ses kaydı atarak, "Çocuklar da pay alacak, anasını s. onun, onu karım yapacağım. Bu saatten sonra kurşun yiyecek, ayağımızın altını da öpse, ona var ya neler yaptıracağım seyret.

Dünyaca ünlü Türk boksör Avni Yıldırım hapis cezası! Parasını alamayınca tehdit etti

Dün eve gidip baktık gece yarısı kaçmış, bizimkilere söyledim onu bulduracaklar. Biz şimdi onu düşürmeye çalışıyoruz" şeklinde tehdit ve hakaret içerikli bir mesaj bıraktı.

Dünyaca ünlü Türk boksör Avni Yıldırım hapis cezası! Parasını alamayınca tehdit etti

ADAM ÖLDÜRMENİN BEDELİ 20 BİN DOLAR

Mesajın devamında tehditlerine devam eden boksörün, "Ahmet efendi adam si..mek öyle olmaz böyle olur. O daha Türkiye'ye gelemez ben büyüklere şimdi derdimi anlatıyorum. Bir adamı öldürmenin bedeli 20 bin dolar" şeklinde konuştuğu tespit edildi.

Dünyaca ünlü Türk boksör Avni Yıldırım hapis cezası! Parasını alamayınca tehdit etti

Ölüm tehditleri alan Öner İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine ünlü boksör hakkında soruşturma başlatıldı.

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