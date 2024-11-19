Dünyaca ünlü Türk boksör Avni Yıldırım hapis cezası! Parasını alamayınca tehdit etti
Dünyaca ünlü Türk boksör Avni Yıldırım, bir dönem menajerliğini yapan Ahmet Öner'den alacağını tahsil edemeyince tehdit ve hakarette bulundu. Geçtiğimiz mayıs ayında, ölüm tehditleri alan menajer ise savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmada; Yıldırım'ın 'Bu saatten sonra kurşun yiyecek', 'Bir adamı öldürmenin bedeli 20 bin dolar' şeklindeki tehdit ifadeleri yer aldı. Hakkında 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Yağma' suçları kapsamında dava açılan ünlü boksör 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Giriş Tarihi: 19.11.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 08:00