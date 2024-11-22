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Dünyaca ünlü yıldızın 25 kilo birden verme sırrı ortaya çıktı! "Sadece iki besini bıraktım..."
Dünyaca ünlü yıldızın 25 kilo birden verme sırrı ortaya çıktı! "Sadece iki besini bıraktım..."
Zayıflamayı, her ne kadar çok zor olarak nitelendirsek de aslında bazı ipuçlarını takip etmek hızla kilo vermenizi sağlayabilir. Dünyaca ünlü yıldız Jane McDonald, uzun süredir kilolarıyla mücadele etmesinin formülünü paylaştı ve binlerce kişinin dikkatini çekti. İşte McDonald'ın 25 kilo verme yöntemi...
Giriş Tarihi: 22.11.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 08:38