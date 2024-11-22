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Dünyaca ünlü yıldızın 25 kilo birden verme sırrı ortaya çıktı! "Sadece iki besini bıraktım..."

Zayıflamayı, her ne kadar çok zor olarak nitelendirsek de aslında bazı ipuçlarını takip etmek hızla kilo vermenizi sağlayabilir. Dünyaca ünlü yıldız Jane McDonald, uzun süredir kilolarıyla mücadele etmesinin formülünü paylaştı ve binlerce kişinin dikkatini çekti. İşte McDonald'ın 25 kilo verme yöntemi...

Giriş Tarihi: 22.11.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 08:38
Dünyaca ünlü yıldızın 25 kilo birden verme sırrı ortaya çıktı! Sadece iki besini bıraktım...

Jane McDonald ile Seyir adlı popüler TV programının sunucusu 61 yaşındaki yıldız, aniden verdiği 25 kilo ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Üstelik bu 25 kiloyu vermesinin ardındaki "basit sırrı" paylaştığında kimse inanamadı.

Dünyaca ünlü yıldızın 25 kilo birden verme sırrı ortaya çıktı! Sadece iki besini bıraktım...

McDonald, kötü beslenme alışkanlıklarını kabul ettikten sonra daha sağlıklı bir yaşam tarzına karar verdi.

Dünyaca ünlü yıldızın 25 kilo birden verme sırrı ortaya çıktı! Sadece iki besini bıraktım...

Şekeri diyetlerinden çıkararak beslenme sistemlerini iyileştirmeye çalışan ünlüleri takip eden McDonald, kendisi için adeta bir rol model belirledi.

Dünyaca ünlü yıldızın 25 kilo birden verme sırrı ortaya çıktı! Sadece iki besini bıraktım...

Beslenme uzmanı olan Angelique Panagos ile tanıştı ve ona, rahatlatıcı bir şeyler yemek istediğinde isteklerini mükemmel bir şekilde karşılayan ve tatlı isteğini yok eden tarifler verdi.

Dünyaca ünlü yıldızın 25 kilo birden verme sırrı ortaya çıktı! Sadece iki besini bıraktım...

McDonald daha önce "Yediğim tek ekmek Angelique'ten tarifini aldığım ekmek " demişti. Bu ekmeğin İçinde maya yok ve bol miktarda kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, kepekli un, yulaf ve yoğurt gibi sağlıklı besinlerden yapılıyor.

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