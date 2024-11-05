Dünyada 8, Türkiye'e ilk vaka! Vücudunun yarısı olmadan yaşayacak! Bakın hayata nasıl tutundu
Dünya çapında yaklaşık 70 kişiye uygulanan ve sadece 7'sinin hayatta kaldığı "Hemikorperektomi" ameliyatlarından biri yaklaşık iki ay önce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) gerçekleştirildi. 13 saatlik bir ameliyatla tümörden kurtulan 65 yaşındaki Tuncer Poşluk, dünya çapında 8'inci, Türkiye'de ise eşine rastlanmayan bir vaka olarak kayda geçti. Ölümün kıyısından kurtulan hasta, operasyondan sonra vücudunun yarısı olmadan hayatına devam edecek.
Giriş Tarihi: 05.11.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:25