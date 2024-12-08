Dünyada eşi benzeri yok! Samsun’daki o sokak görenleri hayrete düşürüyor: Karadeniz fıkrası gibi!

"BÖYLE BİR SOKAK HİÇBİR YERDE YOK"

Bu sokağın Türkiye'de eşi benzerinin olmadığına değinen mahalle sakini Metin Şafak, "12 yıldır bu mahallede otuyorum. Böyle bir sokak sadece Samsun değil, hiçbir yerde yok. Binanın altından sokak geçiyor. Ben de nadir de olsa bu yolu kullanıyorum. Apartmanın altından araç değil, yayalar geçiyor. Karadeniz'de bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Bu yörenin insanı her zaman imkansızı başarıyor" dedi.