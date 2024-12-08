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Dünyada eşi benzeri yok! Samsun’daki o sokak görenleri hayrete düşürüyor: Karadeniz fıkrası gibi!
Dünyada eşi benzeri yok! Samsun’daki o sokak görenleri hayrete düşürüyor: Karadeniz fıkrası gibi!
Samsun'un İlkadım İlçesi'ndeki sokak görenleri hayrete düşürüyor. Sokağı gören ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, "Böyle bir sokak sadece Samsun değil, hiçbir yerde yok. yörenin insanı her zaman imkansızı başarıyor" diyor…
Giriş Tarihi: 08.12.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 10:46