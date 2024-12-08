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Dünyada eşi benzeri yok! Samsun’daki o sokak görenleri hayrete düşürüyor: Karadeniz fıkrası gibi!

Samsun'un İlkadım İlçesi'ndeki sokak görenleri hayrete düşürüyor. Sokağı gören ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, "Böyle bir sokak sadece Samsun değil, hiçbir yerde yok. yörenin insanı her zaman imkansızı başarıyor" diyor…

İHA
Giriş Tarihi: 08.12.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 10:46
Dünyada eşi benzeri yok! Samsun’daki o sokak görenleri hayrete düşürüyor: Karadeniz fıkrası gibi!

Samsun'un İlkadım İlçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçmesi, görenleri hayrete düşürüyor. Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı.

Dünyada eşi benzeri yok! Samsun’daki o sokak görenleri hayrete düşürüyor: Karadeniz fıkrası gibi!

Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 12 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altının açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu. Sokağı gören vatandaşlar ise her gördüklerinde hayretlerini gizleyemediklerini söylediler.

Altından sokak geçen apartman görenleri şaşırıyor | Video

Dünyada eşi benzeri yok! Samsun’daki o sokak görenleri hayrete düşürüyor: Karadeniz fıkrası gibi!

"BÖYLE BİR SOKAK HİÇBİR YERDE YOK"

Bu sokağın Türkiye'de eşi benzerinin olmadığına değinen mahalle sakini Metin Şafak, "12 yıldır bu mahallede otuyorum. Böyle bir sokak sadece Samsun değil, hiçbir yerde yok. Binanın altından sokak geçiyor. Ben de nadir de olsa bu yolu kullanıyorum. Apartmanın altından araç değil, yayalar geçiyor. Karadeniz'de bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Bu yörenin insanı her zaman imkansızı başarıyor" dedi.

Dünyada eşi benzeri yok! Samsun’daki o sokak görenleri hayrete düşürüyor: Karadeniz fıkrası gibi!

Apartmanın altından geçen sokak, kestirme olduğu için yayalar tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Dünyada eşi benzeri yok! Samsun’daki o sokak görenleri hayrete düşürüyor: Karadeniz fıkrası gibi!

"ÇOK İŞE YARIYOR"

Vatandaşlar tarafından sokağın kullanıldığını ve işe yaradığını ifade eden Necati Güler ise, "Çocukluktan beri bu mahallede ikamet ediyorum. Söz konusu apartman da fazla eski değil. Apartmanın altındaki sokak iş görüyor.

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