Video Yaşam Altından sokak geçen apartman görenleri şaşırıyor | Video
Altından sokak geçen apartman görenleri şaşırıyor | Video

Altından sokak geçen apartman görenleri şaşırıyor | Video

08.12.2024 | 10:41

Samsun'da altından sokak geçen 5 katlı apartman, görenlere Karadeniz fıkralarını hatırlatıyor.

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İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçmesi, görenleri şaşkına çeviriyor. Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı. Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 12 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altının açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu. Sokağı gören vatandaşlar ise her gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söylediler.

"BÖYLE BİR SOKAK HİÇBİR YERDE YOK"
Bu sokağın Türkiye'de eşi benzerinin olmadığına değinen mahalle sakini Metin Şafak, "12 yıldır bu mahallede otuyorum. Böyle bir sokak sadece Samsun değil, hiçbir yerde yok. Binanın altından sokak geçiyor. Ben de nadir de olsa bu yolu kullanıyorum. Apartmanın altından araç değil, yayalar geçiyor. Karadeniz'de bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Bu yörenin insanı her zaman imkansızı başarıyor" dedi.

"SOKAK İŞLEVSİZ DEĞİL"
Vatandaşlar tarafından sokağın kullanıldığını ve işe yaradığını ifade eden Necati Güler ise, "Çocukluktan beri bu mahallede ikamet ediyorum. Söz konusu apartman da fazla eski değil. Apartmanın altındaki sokak iş görüyor. Türkiye'de böyle olaylar görüyordum ama Samsun'da bundan başka hiç dikkatimi çekmedi. Diğer şehirlerde evin altından araba geçtiğini de gördük. Trabzon'da, Rize'de böyle yol ve sokaklar var. Samsun'daki bu sokak da iş görmüyor değil. Bu sokağı birkaç sefer kullandım. Oğlumun evine gelip giderken özellikle bu sokağı kullanıyorum" diye konuştu.
Apartmanın altından geçen sokak, kestirme olduğu için yayalar tarafından sıklıkla kullanılıyor.

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