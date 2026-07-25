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Dünyada sadece 4 yerde var! 80 milyon yıllık doğa harikası Türkiye'de ziyaretçilerini büyülüyor

Bartın, milyonlarca yıllık geçmişe sahip eşsiz bir doğal mirasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 80 milyon yıl önce oluştuğu belirtilen ve dünyada yalnızca dört farklı bölgede görülen bu nadir jeolojik yapı, hem bilim insanlarının hem de doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 21.07.2026 14:09 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 10:03
Dünyada sadece 4 yerde var! 80 milyon yıllık doğa harikası Türkiye’de ziyaretçilerini büyülüyor

Yaklaşık 80 milyon yıllık geçmişe sahip bu eşsiz doğal oluşum, dünyada sadece dört noktada bulunuyor. Bu nadir doğa harikalarından biri de Bartın'da yer alarak Türkiye'nin önemli jeolojik zenginlikleri arasında gösteriliyor.

Dünyada sadece 4 yerde var! 80 milyon yıllık doğa harikası Türkiye’de ziyaretçilerini büyülüyor

80 MİLYON YILLIK DOĞA HARİKASI ZİYARETÇİLERİNİ BÜYÜLÜYOR

Bartın'ın Güzelcehisar köyünde bulunan Bazalt Lav Sütunları, yaklaşık 80 milyon yıl önce volkanik faaliyetler sonucu oluştu. Eşsiz jeolojik yapısıyla öne çıkan bölge, Türkiye'nin en dikkat çekici doğal mirasları arasında yer alıyor.

Dünyada sadece 4 yerde var! 80 milyon yıllık doğa harikası Türkiye’de ziyaretçilerini büyülüyor

TÜRKİYE'DE TEK ÖRNEK BARTIN'DA BULUNUYOR

Bazalt Lav Sütunları'nın Türkiye'deki tek örneği Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde yer alıyor. Nadir görülen bu doğal oluşum, hem bilimsel araştırmalar hem de doğa turizmi açısından büyük önem taşıyor.

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Dünyada sadece 4 yerde var! 80 milyon yıllık doğa harikası Türkiye’de ziyaretçilerini büyülüyor

GEOMETRİK ŞEKİLLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Lavların soğuyup çatlamasıyla oluşan sütunlar; dörtgen, beşgen ve altıgen biçimleriyle dikkat çekiyor. Düzenli görünümleri sayesinde ziyaretçiler tarafından ilgiyle inceleniyor.

Dünyada sadece 4 yerde var! 80 milyon yıllık doğa harikası Türkiye’de ziyaretçilerini büyülüyor

BOYLARI 100 METREYE KADAR ULAŞIYOR

Bazalt sütunlarının çapları yaklaşık 50 ila 100 santimetre arasında değişirken, bazı bölümlerde yükseklikleri 100 metreye kadar ulaşabiliyor. Bu özellikleri, oluşumu dünyanın en etkileyici jeolojik yapılarından biri haline getiriyor.

Dünyada sadece 4 yerde var! 80 milyon yıllık doğa harikası Türkiye’de ziyaretçilerini büyülüyor

TURİZME KAZANDIRILAN DOĞAL MİRAS

Bölgeye yapılan ahşap yürüyüş yolu, seyir terası ve iskele sayesinde ziyaretçiler bazalt sütunlarını yakından görme fırsatı buluyor. Düzenlemeler, Güzelcehisar'ın turizm potansiyelini de artırıyor.

Dünyada sadece 4 yerde var! 80 milyon yıllık doğa harikası Türkiye’de ziyaretçilerini büyülüyor

BATI KARADENİZ'İN ÖNEMLİ TURİZM DURAKLARINDAN BİRİ

Doğal güzelliğiyle öne çıkan Güzelcehisar Bazalt Sütunları, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Bölge, Batı Karadeniz'in en çok ilgi gören doğal destinasyonları arasında gösteriliyor.

Dünyada sadece 4 yerde var! 80 milyon yıllık doğa harikası Türkiye’de ziyaretçilerini büyülüyor

2017 YILINDAN BERİ KORUMA ALTINDA

Güzelcehisar Bazalt Sütunları, sahip olduğu jeolojik değer nedeniyle 2017 yılında "Tabiat Anıtı" ilan edildi. Böylece bölgenin doğal yapısının gelecek nesillere korunarak aktarılması amaçlandı.

Dünyada sadece 4 yerde var! 80 milyon yıllık doğa harikası Türkiye’de ziyaretçilerini büyülüyor

DÜNYADA YALNIZCA DÖRT BÖLGEDE BULUNUYOR

Bu eşsiz bazalt sütunları dünyada çok az noktada görülebiliyor. Bartın'daki oluşumun benzerleri yalnızca Kuzey İrlanda, İskoçya ve ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunuyor.

Dünyada sadece 4 yerde var! 80 milyon yıllık doğa harikası Türkiye’de ziyaretçilerini büyülüyor

BİLİMSEL DEĞERİ KADAR GÖRSEL GÜZELLİĞİYLE DE ÖNE ÇIKIYOR

Milyonlarca yıllık jeolojik geçmişiyle dikkat çeken Güzelcehisar Bazalt Sütunları, hem doğa tutkunlarının hem de fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin eşsiz doğal miraslarından biri olarak ziyaretçilerine benzersiz bir manzara sunuyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör