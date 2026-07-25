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Dünyada sadece 4 yerde var! 80 milyon yıllık doğa harikası Türkiye'de ziyaretçilerini büyülüyor

Bartın, milyonlarca yıllık geçmişe sahip eşsiz bir doğal mirasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 80 milyon yıl önce oluştuğu belirtilen ve dünyada yalnızca dört farklı bölgede görülen bu nadir jeolojik yapı, hem bilim insanlarının hem de doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 21.07.2026 14:09 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 10:03