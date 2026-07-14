Dünyada sadece Türkiye’deki o dağda var! Evine götüren doğrudan öldürüyor, nesli tükenmek üzere...

"Tamamen bodur orman gülü diyebileceğimiz, dünyada sadece burada var olan ve nesli tehlike altında bir türümüz bu. Ancak 'dağ gülü' ismi, Türkiye ve dünyada birçok farklı bitki türü için de oldukça yaygın ve genel bir tabir olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bu durum ciddi bir kafa karışıklığına yol açıyor. Biz hem bu karışıklığı önlemek hem de bu nadide çiçeğin gerçek anavatanını tüm dünyaya vurgulamak adına, artık 'dağ gülü' isminin bırakılmasını ve bu türün adının resmi olarak 'Murgul gülü' olarak değiştirilmesini öneriyoruz."