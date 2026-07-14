Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünyada sadece Türkiye'deki o dağda var! Evine götüren doğrudan öldürüyor, nesli tükenmek üzere...
Dünyada sadece Türkiye'deki o dağda var! Evine götüren doğrudan öldürüyor, nesli tükenmek üzere...
Ünlü botanikçilerin dağları aşarak keşfettiği, uzun yıllar izi sürülemeyen gizemli "dağ gülü" Tiryal Dağı'nın zirvesinde yeniden çiçek açtı. Doğada yalnızca 2 bin adet kalan, sökülüp eve götürülmesi kesin bir ölümle sonuçlanan bu narin bitki için devlet kırmızı alarma geçti. Nesli kritik derecede tehlike (CR) altında olan bu saklı mirasın adının değiştirilmesi istenirken, koruma ekipleri ve akademisyenlerin dağ zirvelerindeki nefes kesen nöbeti ve bu gizemli çiçeğin detayları...
Giriş Tarihi: 14.07.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 14:06