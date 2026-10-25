Dünyamızı değiştirmeden önce bakış açımızı değiştirmeliyiz! İşte o zihinsel tuzak…

Kendini şanslı gören insanlar, beklenmedik fırsatları fark etmeye ve değerlendirmeye daha yatkındı. Yani bazen şans dediğimiz şey, hayatın bize sunduklarından çok, bizim hayata nasıl baktığımızla ilgiliydi. Wiseman, bu farklılığı göstermek için yaptığı bir deneyde katılımcılardan bir gazetedeki fotoğrafları saymalarını istedi. Gazetenin içine ise büyük harflerle, fotoğraf sayısını bildiren bir mesaj yerleştirmişti. Kendini şanslı olarak tanımlayanlar bu mesajı daha kolay fark ederken, şanssız olduğunu düşünenler çoğunlukla fotoğrafları saymaya odaklanıp mesajı gözden kaçırdı. Bu deney bize şunu düşündürüyor: İnsan bazen aradığı şeye öylesine odaklanır ki karşısına çıkan başka imkânları göremez.