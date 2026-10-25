Dünyamızı değiştirmeden önce bakış açımızı değiştirmeliyiz! İşte o zihinsel tuzak…
Hayatta bazen bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünür, fırsatların hep başkalarının karşısına çıktığına inanırız. Oysa çoğu zaman önümüze çıkan imkânları fark etmeyiz bile. Yapılan araştırma da kendini şanslı gören insanların bu fırsatları daha kolay fark ettiğini ortaya koyuyor. Bazen hayatımızda bir şeylerin değişmesi için önce olaylara bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor.
Giriş Tarihi: 25.10.2026 09:55
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 09:59