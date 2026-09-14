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Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

Küresel ekonomilerde tırmanan jeopolitik riskler ve piyasalardaki hareketlilik, merkez bankalarını stratejik liman olan altına yönlendirmeyi sürdürüyor. Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından açıklanan Nisan 2026 raporuyla küresel altın rezervi sıralaması resmen güncellendi. Listede, Türkiye'nin tonaj bazındaki güncel kasası ve konumu dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.09.2026 18:44 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 18:54
Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

Küresel piyasalarda dalgalanmalar sürerken, güvenli liman altına olan talep artış gösteriyor. Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından kamuoyuna duyurulan Nisan 2026 raporu, finans dünyasındaki dengelerin yeniden kurulduğunu gözler önüne serdi.

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

40. ROMANYA

104 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

39. GÜNEY KORE

104 Ton

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Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

38. MACARİSTAN

110 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

37. YUNANİSTAN

115 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

36. KATAR

115 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

35. MEKSİKA

120 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

34. GÜNEY AFRİKA

125 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

33. İSVEÇ

126 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

32. MISIR

130 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

31. FİLİPİNLER

134 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

30. LİBYA

147 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

29. IRAK

171 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

28. BREZİLYA

172 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

27. CEZAYİR

174 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

26. AZERBAYCAN

178 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

25. SİNGAPUR

204 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

24. BELÇİKA

227 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

23. TAYLAND

235 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

22. AVUSTURYA

280 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

21. İSPANYA

282 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

20. LÜBNAN

287 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

19. İNGİLTERE

310 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

18. SUUDİ ARABİSTAN

323 Ton

Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!

17. KAZAKİSTAN

368 Ton