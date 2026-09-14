Dünyanın altın kasası şekillendi: Türkiye, Avrupa devlerini bir bir geride bıraktı!
Küresel ekonomilerde tırmanan jeopolitik riskler ve piyasalardaki hareketlilik, merkez bankalarını stratejik liman olan altına yönlendirmeyi sürdürüyor. Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından açıklanan Nisan 2026 raporuyla küresel altın rezervi sıralaması resmen güncellendi. Listede, Türkiye'nin tonaj bazındaki güncel kasası ve konumu dikkat çekti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.09.2026 18:44
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 18:54