Dünyanın en büyük 15 imparatorluğu sıralandı: Osmanlı ordusu kaçıncı sırada?

Dünya tarihine yön veren en büyük 15 imparatorluk ve onların yenilmez orduları yeniden sıralandı! Roma'nın demir disiplininden Moğolların yıldırım hızına uzanan bu amansız yarışta, üç kıtaya hükmeden Osmanlı ordusunun yeri ise tüm ezberleri bozuyor.