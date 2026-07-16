Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

Kıtaları titreten, çağ kapatıp çağ açan ve tarihin akışını değiştiren dünyanın en büyük 15 imparatorluğu tüm ihtişamıyla yeniden sıralandı! Stratejik zekası, yenilmez orduları ve eşsiz lojistik gücüyle üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun bu devler ligindeki konumu ise ezber bozuyor. Roma'nın demir disiplininden Moğolların durdurulamaz atlılarına kadar uzanan bu amansız güç yarışında, tarihi baştan yazan Osmanlı ordusunun kaçıncı sırada yer aldığını keşfetmeye hazır mısınız? İşte tarih meraklılarını ekran başına kilitleyecek o devasa sıralama!