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Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

Dünya tarihine yön veren en büyük 15 imparatorluk belli oldu! Askeri gücüyle kıtalara hükmeden Osmanlı ordusu bu listede kaçıncı sırada? İşte herkesce merak konusu olan o sıralama...

Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:32 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 09:33
Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

Kıtaları titreten, çağ kapatıp çağ açan ve tarihin akışını değiştiren dünyanın en büyük 15 imparatorluğu tüm ihtişamıyla yeniden sıralandı! Stratejik zekası, yenilmez orduları ve eşsiz lojistik gücüyle üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun bu devler ligindeki konumu ise ezber bozuyor. Roma'nın demir disiplininden Moğolların durdurulamaz atlılarına kadar uzanan bu amansız güç yarışında, tarihi baştan yazan Osmanlı ordusunun kaçıncı sırada yer aldığını keşfetmeye hazır mısınız? İşte tarih meraklılarını ekran başına kilitleyecek o devasa sıralama!

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

15. BİZANS İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 6. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Diplomasi, savunma mimarisi, ticaret yolları

Toprak Alanı: 3.5 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Avrupa ve Asya'nın birleşim noktası.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

14. JAPON İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 20. Yüzyıl (1930'lar)

Güç Faktörleri: Askeri teknoloji, bölgesel genişleme

Toprak Alanı: 7 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Asya-Pasifik bölgesindeki etkisi.

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Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

13. ÇİN İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: MÖ 2. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl

Güç Faktörleri: İpek Yolu, bilimsel buluşlar, merkezi yönetim

Toprak Alanı: 6 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Doğu Asya'nın yükselişi.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

12. PORTEKİZ İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 15-16. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Denizcilik keşifleri, ticaret yolları

Toprak Alanı: 10 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: İlk küresel ticaret ağı.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

11. FRANSA (NAPOLYON İMPARATORLUĞU)

Zirve Dönemi: 19. Yüzyılın başı

Güç Faktörleri: Askeri deha, Avrupa'daki reformlar

Toprak Alanı: 2 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Avrupa'nın siyasi haritasını yeniden şekillendirdi.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

10. TANG HANEDANLIĞI

Zirve Dönemi: 7. Yüzyıl

Güç Faktörleri: İpek Yolu kontrolü, kültürel üstünlük, teknolojik yenilikler

Toprak Alanı: 6 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Çin kültürünün Altın Çağı.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

9. İSPANYA İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 16. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Denizcilik üstünlüğü, koloniler, altın ticareti

Toprak Alanı: 13 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Amerika kıtasında derin izler bıraktı.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

8. PERS İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: MÖ 5. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Merkezi yönetim, yol ağı, hoşgörü politikası

Toprak Alanı: 8 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: İlk süper güç.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

7. SOVYETLER BİRLİĞİ

Zirve Dönemi: 20. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Askeri güç, ideolojik yayılma, sanayi üretimi

Toprak Alanı: 22 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Soğuk Savaş'ın iki süper gücünden biri.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

6. QİNG HANEDANLIĞI

Zirve Dönemi: 18. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Ekonomik güç, nüfus üstünlüğü, geniş topraklar

Toprak Alanı: 14 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Çin'in son hanedanlığı, Asya'nın merkezi.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

5. ABBASİLER

Zirve Dönemi: 9. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Bilim ve kültürde Altın Çağ, ticaret yolları kontrolü

Toprak Alanı: 11 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: İslam medeniyetinin zirve dönemi.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

4. ROMA İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: MÖ 27 - MS 476

Güç Faktörleri: Hukuk sistemi, askeri disiplin, mimari başarılar

Toprak Alanı: 5 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Batı medeniyetinin temellerini attı.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

3. MOĞOL İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 13. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Askeri strateji, hızlı fetihler, Avrasya'daki kültürel entegrasyon

Toprak Alanı: 24 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Tarihin en geniş kara imparatorluğu.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

2. BRİTANYA İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 19. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Sanayi devrimi, küresel ticaret ağları, denizcilik üstünlüğü

Toprak Alanı: 35 milyon km² (dünyanın dörtte biri)

Öne Çıkan Özellikler: Tarihin en büyük imparatorluğu, bilim ve teknolojide öncü.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

1. OSMANLI İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 16. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Stratejik konum, askeri başarılar, kültürel çeşitlilik

Toprak Alanı: 5.2 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Üç kıtayı birleştiren köprü.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

PEKİ TARİHİN EN GÜÇLÜ ORDUSU HANGİ ÜLKEYE AİT?

Tarihçilerin asırlardır süren 'kim daha güçlüydü?' tartışmasına modern teknoloji son noktayı koydu: Yapay zeka, lojistik güçten askeri dehaya kadar tüm verileri tarayarak tarihin en yenilmez ordularını yeniden sıraladı.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

İşte listenin zirvesinde yer alan Osmanlı İmparatorluğu'nun o çarpıcı konumu!

17 - Fin Ordusu

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

16 - Britanya İmparatorluğu Ordusu

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

15 - Nazi Almanyası Wehrmacht

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

14 - Prusya Ordusu

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

13 - Samuray Orduları

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

12 - Hun Ordusu

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

11 - Bizans Ordusu

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

10 - Makedon Ordusu