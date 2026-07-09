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Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın merakla beklediği 2026 petrol rezervleri listesi Global Firepower tarafından açıklandı. Venezuela'nın liderliğini sürdürdüğü listede Türkiye'nin konumu da dikkat çekti. Peki, Listede Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri…

Giriş Tarihi: 09.07.2026 14:51 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 14:52
Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 güncel raporuyla belli oldu. Zirvedeki ülke değişmezken, Gabar ve Karadeniz'deki peş peşe keşifleriyle enerji haritasını baştan çizen Türkiye'nin yeni konumu dikkat çekti.

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

95 - ETİYOPYA (428 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

94 - FAS (684 BİN VARİL)

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Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

93 - ÜRDÜN (1 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

92 - TAYVAN (2 MİLYON 280 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

91 - BELİZ (6 MİLYON 700 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

90 - BENİN 7 (8 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

89 - SLOVAKYA (9 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

88 - YUNANİSTAN (10 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

87 - TACİKİSTAN (12 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

86 - LİTVANYA (12 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

85 - MACARİSTAN (12 MİLYON 100 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

84 - İSRAİL (12 MİLYON 730 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

83 - GÜNEY AFRİKA (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

82 - ÇEKYA (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

81 - BULGARİSTAN (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

80 - MORİTANYA (20 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

79 - PORTEKİZ (22 MİLYON 440 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

78 - KATAR (25 MİLYON 244 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

77 - BANGLADEŞ (28 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

76 - GEORGİA (35 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

75 - AVUSTURYA (35 MİLYON 200 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

74 - KIRGIZİSTAN (40 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

73 - YENİ ZELANDA ( 40 MİLYON 993 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

72 - JAPONYA (44 MİLYON 115 BİN VARİL)