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Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Listede Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın merakla beklediği 2026 petrol rezervleri listesi Global Firepower tarafından açıklandı. Venezuela'nın liderliğini sürdürdüğü listede Türkiye'nin konumu da dikkat çekti. Peki, Listede Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri…

Giriş Tarihi: 09.07.2026 14:51 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 14:52