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Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Global Firepower'ın merakla beklenen 2026 raporu yayınlandı. Petrol devlerinin yer aldığı ve Venezuela'nın zirveyi bırakmadığı listede, peş peşe tarihi keşiflere imza atan Türkiye'nin yeni konumu gündem oldu. İşte dünyanın en büyük petrol rezervleri listesi…

Giriş Tarihi: 06.08.2026 10:27 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 10:28
Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Global Firepower, 2026'nın petrol zenginlerini sıraladı. İran ve Suudi Arabistan zirveyi zorlarken, Karadeniz ve Gabar keşifleriyle gözlerin çevrildiği Türkiye'nin listedeki son durumu netleşti. İşte tam liste…

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

95 - ETİYOPYA (428 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

94 - FAS (684 BİN VARİL)

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Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

93 - ÜRDÜN (1 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

92 - TAYVAN (2 MİLYON 280 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

91 - BELİZ (6 MİLYON 700 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

90 - BENİN 7 (8 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

89 - SLOVAKYA (9 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

88 - YUNANİSTAN (10 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

87 - TACİKİSTAN (12 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

86 - LİTVANYA (12 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

85 - MACARİSTAN (12 MİLYON 100 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

84 - İSRAİL (12 MİLYON 730 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

83 - GÜNEY AFRİKA (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

82 - ÇEKYA (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

81 - BULGARİSTAN (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

80 - MORİTANYA (20 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

79 - PORTEKİZ (22 MİLYON 440 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

78 - KATAR (25 MİLYON 244 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

77 - BANGLADEŞ (28 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

76 - GEORGİA (35 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

75 - AVUSTURYA (35 MİLYON 200 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

74 - KIRGIZİSTAN (40 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

73 - YENİ ZELANDA ( 40 MİLYON 993 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

72 - JAPONYA (44 MİLYON 115 BİN VARİL)