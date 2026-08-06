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Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Global Firepower'ın merakla beklenen 2026 raporu yayınlandı. Petrol devlerinin yer aldığı ve Venezuela'nın zirveyi bırakmadığı listede, peş peşe tarihi keşiflere imza atan Türkiye'nin yeni konumu gündem oldu. İşte dünyanın en büyük petrol rezervleri listesi…

Giriş Tarihi: 06.08.2026 10:27 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 10:28