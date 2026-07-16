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Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

Global Firepower'ın 2026 raporu enerji haritasını yeniden çizdi! Venezuela zirvedeki yerini korurken, Gabar ve Karadeniz'deki keşiflerle adından söz ettiren Türkiye'nin yeni sıralamadaki konumu gündem oldu. İşte petrol devlerinin tam listesi...

Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 09:19
Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

Küresel enerji dengeleri 2026 yılında yeniden şekillendi. Global Firepower tarafından yayımlanan güncel rapor, dünyanın kanıtlanmış petrol rezervi en yüksek ülkelerini sıraya koydu. Listenin zirvesinde uzun yıllardır olduğu gibi Venezuela yer alırken, onu Suudi Arabistan ve İran takip etti. Ancak asıl merak edilen soru, son dönemde Gabar Dağı ve Karadeniz'de peş peşe açıklanan keşiflerle enerji gündeminin merkezine oturan Türkiye'nin bu listedeki yeni konumu oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı, hangi ülkeleri geride bıraktı? İşte 2026'nın güncel petrol rezervleri sıralaması ve merak edilen tüm detaylar…

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

95 - ETİYOPYA (428 BİN VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

94 - FAS (684 BİN VARİL)

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Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

93 - ÜRDÜN (1 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

92 - TAYVAN (2 MİLYON 280 BİN VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

91 - BELİZ (6 MİLYON 700 BİN VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

90 - BENİN 7 (8 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

89 - SLOVAKYA (9 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

88 - YUNANİSTAN (10 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

87 - TACİKİSTAN (12 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

86 - LİTVANYA (12 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

85 - MACARİSTAN (12 MİLYON 100 BİN VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

84 - İSRAİL (12 MİLYON 730 BİN VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

83 - GÜNEY AFRİKA (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

82 - ÇEKYA (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

81 - BULGARİSTAN (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

80 - MORİTANYA (20 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

79 - PORTEKİZ (22 MİLYON 440 BİN VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

78 - KATAR (25 MİLYON 244 BİN VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

77 - BANGLADEŞ (28 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

76 - GEORGİA (35 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

75 - AVUSTURYA (35 MİLYON 200 BİN VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

74 - KIRGIZİSTAN (40 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

73 - YENİ ZELANDA ( 40 MİLYON 993 BİN VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

72 - JAPONYA (44 MİLYON 115 BİN VARİL)