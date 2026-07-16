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Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?
Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?
Global Firepower'ın 2026 raporu enerji haritasını yeniden çizdi! Venezuela zirvedeki yerini korurken, Gabar ve Karadeniz'deki keşiflerle adından söz ettiren Türkiye'nin yeni sıralamadaki konumu gündem oldu. İşte petrol devlerinin tam listesi...
Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 09:19