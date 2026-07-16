Dünyanın En Büyük Petrol Rezervine Sahip Ülkeleri 2026: Türkiye Listede Kaçıncı Sırada?

Küresel enerji dengeleri 2026 yılında yeniden şekillendi. Global Firepower tarafından yayımlanan güncel rapor, dünyanın kanıtlanmış petrol rezervi en yüksek ülkelerini sıraya koydu. Listenin zirvesinde uzun yıllardır olduğu gibi Venezuela yer alırken, onu Suudi Arabistan ve İran takip etti. Ancak asıl merak edilen soru, son dönemde Gabar Dağı ve Karadeniz'de peş peşe açıklanan keşiflerle enerji gündeminin merkezine oturan Türkiye'nin bu listedeki yeni konumu oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı, hangi ülkeleri geride bıraktı? İşte 2026'nın güncel petrol rezervleri sıralaması ve merak edilen tüm detaylar…