Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

Yeryüzünün sınırları, okyanusları ve devasa ana karaları üzerinde şekillenen coğrafi güç dengeleri dikkat çekti. Bir ülkenin sahip olduğu toplam yüz ölçümü; sadece harita üzerindeki sınır çizgilerinden ibaret olmayıp ekonomik potansiyel, tarım alanları, jeopolitik nüfuz ve askeri strateji açısından en büyük küresel kozlardan biri olarak kabul ediliyor. Toplam alan, karasal büyüklük ve su yüzdeleri dikkate alınarak hazırlanan "Dünyanın En Büyük 50 Ülkesi" listesi resmi verilerle güncellendi. Listede üç tarafı denizlerle çevrili ve kıtaları birbirine bağlayan şanlı bayrağımızın dalgalandığı Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı ön plana çıktı.