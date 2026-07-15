Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!
Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!
Toplam yüz ölçümleri, su alanları ve karasal toprak büyüklükleri esas alınarak hazırlanan "Dünyanın En Büyük 50 Ülkesi" listesi açıklandı. Sibirya'nın uçsuz bucaksız düzlüklerinden Afrika'nın çöllerine, Güney Amerika'nın yağmur ormanlarından Asya'nın devasa topraklarına uzanan bu listede Türkiye'nin sırası ezber bozdu. İşte Japonya'dan Rusya'ya kadar uzanan dünyanın en geniş topraklarına sahip 50 ülkesi ve Türkiye'nin gurur verici coğrafi konumu...
Giriş Tarihi: 15.07.2026 14:32
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 14:40