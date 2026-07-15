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Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

Toplam yüz ölçümleri, su alanları ve karasal toprak büyüklükleri esas alınarak hazırlanan "Dünyanın En Büyük 50 Ülkesi" listesi açıklandı. Sibirya'nın uçsuz bucaksız düzlüklerinden Afrika'nın çöllerine, Güney Amerika'nın yağmur ormanlarından Asya'nın devasa topraklarına uzanan bu listede Türkiye'nin sırası ezber bozdu. İşte Japonya'dan Rusya'ya kadar uzanan dünyanın en geniş topraklarına sahip 50 ülkesi ve Türkiye'nin gurur verici coğrafi konumu...

Giriş Tarihi: 15.07.2026 14:32 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 14:40
Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

Yeryüzünün sınırları, okyanusları ve devasa ana karaları üzerinde şekillenen coğrafi güç dengeleri dikkat çekti. Bir ülkenin sahip olduğu toplam yüz ölçümü; sadece harita üzerindeki sınır çizgilerinden ibaret olmayıp ekonomik potansiyel, tarım alanları, jeopolitik nüfuz ve askeri strateji açısından en büyük küresel kozlardan biri olarak kabul ediliyor. Toplam alan, karasal büyüklük ve su yüzdeleri dikkate alınarak hazırlanan "Dünyanın En Büyük 50 Ülkesi" listesi resmi verilerle güncellendi. Listede üç tarafı denizlerle çevrili ve kıtaları birbirine bağlayan şanlı bayrağımızın dalgalandığı Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı ön plana çıktı.

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

50. JAPONYA

Yüz Ölçümü: 377.930

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

49. TÜRKMENİSTAN

Yüz Ölçümü: 488.100

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Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

48. İSPANYA

Yüz Ölçümü: 505.992

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

47. TAYLAND

Yüz Ölçümü: 513.120

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

46. YEMEN

Yüz Ölçümü: 527.968

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

45. KENYA

Yüz Ölçümü: 580.367

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

44. MADAGASKAR

Yüz Ölçümü: 587.041

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

43. UKRAYNA

Yüz Ölçümü: 603.500

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

42. SOMALİ

Yüz Ölçümü: 637.657

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

41. FRANSA

Yüz Ölçümü: 640.679

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

40. AFGANİSTAN

Yüz Ölçümü: 652.230

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

39. BURMA

Yüz Ölçümü: 676.578

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

38. ZAMBİYA

Yüz Ölçümü: 752.612

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

37. ŞİLİ

Yüz Ölçümü: 756.102

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

36. TÜRKİYE

Yüz Ölçümü: 783.562

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

35. MOZAMBİK

Yüz Ölçümü: 801.590

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

34. NAMİBYA

Yüz Ölçümü: 824.268

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

33. PAKİSTAN

Yüz Ölçümü: 881.912

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

32. VENEZUELA

Yüz Ölçümü: 912.050

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

31. NİJERYA

Yüz Ölçümü: 923.768

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

30. TANZANYA

Yüz Ölçümü: 945.087

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

29. MISIR

Yüz Ölçümü: 1.002.450

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

28. MORİTANYA

Yüz Ölçümü: 1.025.520

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

27. BOLİVYA

Yüz Ölçümü: 1.098.581