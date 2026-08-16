Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

Milyonlarca kilometrekarelik alanlarıyla küresel coğrafyaya yön veren ülkeler sırayla açıklandı. Zirvede yer alan Asya, Afrika ve Amerika kıtasının ülkelerine kadar 50 ülkelik dev liste şekillendi. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin bu listedeki yeri ve gururlandıran konumu dikkat çekti.