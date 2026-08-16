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Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

Yeryüzünün sınırları, coğrafi büyüklükleri ve ülkelerin sahip olduğu toplam yüz ölçümleri her zaman büyük bir merak konusu olmuştur. Küresel ölçekte yapılan son coğrafi veriler ve yüz ölçümü analizleri doğrultusunda dünyanın en geniş alanına sahip 50 ülkesi yeniden listelendi. Okyanuslardan kıtalara uzanan bu devasa sıralamada Türkiye'nin konumu ve dünya devleri arasındaki yeri dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 16.08.2026 21:31 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 21:40
Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

Milyonlarca kilometrekarelik alanlarıyla küresel coğrafyaya yön veren ülkeler sırayla açıklandı. Zirvede yer alan Asya, Afrika ve Amerika kıtasının ülkelerine kadar 50 ülkelik dev liste şekillendi. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin bu listedeki yeri ve gururlandıran konumu dikkat çekti.

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

50. JAPONYA

Yüz Ölçümü: 377.930

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

49. TÜRKMENİSTAN

Yüz Ölçümü: 488.100

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Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

48. İSPANYA

Yüz Ölçümü: 505.992

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

47. TAYLAND

Yüz Ölçümü: 513.120

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

46. YEMEN

Yüz Ölçümü: 527.968

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

45. KENYA

Yüz Ölçümü: 580.367

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

44. MADAGASKAR

Yüz Ölçümü: 587.041

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

43. UKRAYNA

Yüz Ölçümü: 603.500

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

42. SOMALİ

Yüz Ölçümü: 637.657

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

41. FRANSA

Yüz Ölçümü: 640.679

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

40. AFGANİSTAN

Yüz Ölçümü: 652.230

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

39. BURMA

Yüz Ölçümü: 676.578

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

38. ZAMBİYA

Yüz Ölçümü: 752.612

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

37. ŞİLİ

Yüz Ölçümü: 756.102

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

36. TÜRKİYE

Yüz Ölçümü: 783.562

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

35. MOZAMBİK

Yüz Ölçümü: 801.590

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

34. NAMİBYA

Yüz Ölçümü: 824.268

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

33. PAKİSTAN

Yüz Ölçümü: 881.912

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

32. VENEZUELA

Yüz Ölçümü: 912.050

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

31. NİJERYA

Yüz Ölçümü: 923.768

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

30. TANZANYA

Yüz Ölçümü: 945.087

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

29. MISIR

Yüz Ölçümü: 1.002.450

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

28. MORİTANYA

Yüz Ölçümü: 1.025.520

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi!

27. BOLİVYA

Yüz Ölçümü: 1.098.581