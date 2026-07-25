Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

Yeryüzünün sınırları, coğrafi büyüklükleri ve ülkelerin sahip olduğu toplam yüz ölçümleri her zaman büyük bir merak konusu olmuştur. Küresel ölçekte yapılan son coğrafi veriler ve yüz ölçümü analizleri doğrultusunda dünyanın en geniş alanına sahip 50 ülkesi yeniden listelendi. Okyanuslardan kıtalara uzanan bu devasa sıralamada Türkiye'nin konumu ve dünya devleri arasındaki yeri dikkat çekiyor.