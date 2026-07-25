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Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!
Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!
Milyonlarca kilometrekarelik alanlarıyla küresel coğrafyaya yön veren ülkeler sırayla açıklandı. Zirvede yer alan Asya, Afrika ve Amerika kıtasının ülkelerine kadar 50 ülkelik dev liste şekillendi. Peki, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte yüz ölçümlerine göre dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye'nin gururlandıran konumu...
Giriş Tarihi: 25.07.2026 23:27
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 00:52