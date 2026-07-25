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Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

Milyonlarca kilometrekarelik alanlarıyla küresel coğrafyaya yön veren ülkeler sırayla açıklandı. Zirvede yer alan Asya, Afrika ve Amerika kıtasının ülkelerine kadar 50 ülkelik dev liste şekillendi. Peki, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte yüz ölçümlerine göre dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye'nin gururlandıran konumu...

Giriş Tarihi: 25.07.2026 23:27 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 00:52
Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

Yeryüzünün sınırları, coğrafi büyüklükleri ve ülkelerin sahip olduğu toplam yüz ölçümleri her zaman büyük bir merak konusu olmuştur. Küresel ölçekte yapılan son coğrafi veriler ve yüz ölçümü analizleri doğrultusunda dünyanın en geniş alanına sahip 50 ülkesi yeniden listelendi. Okyanuslardan kıtalara uzanan bu devasa sıralamada Türkiye'nin konumu ve dünya devleri arasındaki yeri dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

50. JAPONYA

Yüz Ölçümü: 377.930

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

49. TÜRKMENİSTAN

Yüz Ölçümü: 488.100

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Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

48. İSPANYA

Yüz Ölçümü: 505.992

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

47. TAYLAND

Yüz Ölçümü: 513.120

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

46. YEMEN

Yüz Ölçümü: 527.968

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

45. KENYA

Yüz Ölçümü: 580.367

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

44. MADAGASKAR

Yüz Ölçümü: 587.041

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

43. UKRAYNA

Yüz Ölçümü: 603.500

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

42. SOMALİ

Yüz Ölçümü: 637.657

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

41. FRANSA

Yüz Ölçümü: 640.679

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

40. AFGANİSTAN

Yüz Ölçümü: 652.230

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

39. BURMA

Yüz Ölçümü: 676.578

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

38. ZAMBİYA

Yüz Ölçümü: 752.612

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

37. ŞİLİ

Yüz Ölçümü: 756.102

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

36. TÜRKİYE

Yüz Ölçümü: 783.562

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

35. MOZAMBİK

Yüz Ölçümü: 801.590

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

34. NAMİBYA

Yüz Ölçümü: 824.268

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

33. PAKİSTAN

Yüz Ölçümü: 881.912

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

32. VENEZUELA

Yüz Ölçümü: 912.050

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

31. NİJERYA

Yüz Ölçümü: 923.768

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

30. TANZANYA

Yüz Ölçümü: 945.087

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

29. MISIR

Yüz Ölçümü: 1.002.450

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

28. MORİTANYA

Yüz Ölçümü: 1.025.520

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Şanlı bayrağımızın listedeki yeri gururlandırdı!

27. BOLİVYA

Yüz Ölçümü: 1.098.581