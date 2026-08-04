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Dünyanın en çirkin hayvanları açıklandı: Meğer dış görünüşlerine bakıp aldanmamak lazımmış…
Dünyanın en çirkin hayvanları açıklandı: Meğer dış görünüşlerine bakıp aldanmamak lazımmış…
Dış görünüşleri veya alışılagelmişin dışındaki vücut yapıları nedeniyle ilk bakışta garipsenen, hatta yıllarca "dünyanın en çirkin canlıları" olarak etiketlenen bu hayvanlar; estetikten uzak hatlarının arkasında muazzam bir evrimsel mucize barındırıyor. Su altında yüzmek yerine yürüyen balıklardan, kansere karşı bağışıklık geliştiren kemirgenlere; bir sonar gibi çalışan parmaklardan hayatta kalma ustası burunlara kadar doğanın bu sıra dışı üyeleri bilimi kendine hayran bırakıyor.
Giriş Tarihi: 04.08.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 14:24