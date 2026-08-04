Dünyanın en çirkin hayvanları açıklandı: Meğer dış görünüşlerine bakıp aldanmamak lazımmış…

Yeryüzü, sadece sevimli ve estetik canlılara değil; milyonlarca yıllık evrim sürecinde hayatta kalabilmek için en sıra dışı adapte olma yeteneklerini geliştirmiş türlere de ev sahipliği yapıyor. Doğal yaşam alanlarında sergiledikleri yeteneklerle bilim insanlarının göz bebeği haline gelen bu hayvanlar, popüler kültürde "çirkin" olarak nitelendirilse de sahip oldukları biyolojik donanımlarla adeta akıl sınırlarını zorluyor. İnsanlığın ezberlerini bozan ve doğadaki kusursuz zekayı bir kez daha gözler önüne seren en ilginç canlılar açıklandı.