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Dünyanın 'en çirkin köpeği' seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı
Dünyanın 'en çirkin köpeği' seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı
ABD'de her yıl merakla beklenen ve klasik güzellik algısını tamamen ters yüz eden "Dünyanın En Çirkin Köpeği" yarışması sonuçlandı. Birbirinden sıra dışı köpeklerin podyuma çıktığı etkinlikte şampiyonluk tacını takan isim görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 15.08.2026 11:02
Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 11:11