Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı

KLASİK GÜZELLİK ALGISINA MEYDAN OKUYAN RENKLİ ANLAR

Kusurlarıyla mükemmel olan bu can dostlar, farklılıkların saklanacak bir şey değil, aksine kutlanacak bir zenginlik olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı. Rengarenk geçen podyum geçişlerinin ardından gözler jürinin vereceği o kritik karara çevrildi.