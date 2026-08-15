Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın 'en çirkin köpeği' seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı

Dünyanın 'en çirkin köpeği' seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı

ABD'de her yıl merakla beklenen ve klasik güzellik algısını tamamen ters yüz eden "Dünyanın En Çirkin Köpeği" yarışması sonuçlandı. Birbirinden sıra dışı köpeklerin podyuma çıktığı etkinlikte şampiyonluk tacını takan isim görenleri şaşırttı.

AA
Giriş Tarihi: 15.08.2026 11:02 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 11:11
Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı

Santa Rosa'daki Sonoma County Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen bu organizasyon, yıllardır dayatılan "kusursuz estetik" standartlarını tamamen ters yüz ediyor.

Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı

Alışılmışın dışındaki fiziksel özellikleriyle podyuma çıkan köpekler, izleyenlere görsel bir şölen sunarken ortaya hem çok eğlenceli hem de yürekleri ısıtan görüntüler çıkardı.

Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı

KLASİK GÜZELLİK ALGISINA MEYDAN OKUYAN RENKLİ ANLAR

Kusurlarıyla mükemmel olan bu can dostlar, farklılıkların saklanacak bir şey değil, aksine kutlanacak bir zenginlik olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı. Rengarenk geçen podyum geçişlerinin ardından gözler jürinin vereceği o kritik karara çevrildi.

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Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı

GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ BELLİ OLDU: PİNKY

Jürinin birbirinden sıra dışı adaylar arasında seçim yapmakta zorlandığı bu kıyasıya rekabette, ilk olarak ikincilik kürsüsüne çıkan isim açıklandı.

Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı

Sahneye adım attığı andan itibaren kendine özgü fiziksel özellikleri ve sevimli tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Pinky, çirkinlik podyumunda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı

Geceyi gurur verici bir dereceyle tamamlayan Pinky, şimdiden sosyal medyanın sevgilisi haline geldi. Peki, Pinky'yi ve diğer tüm iddialı rakipleri geride bırakarak şampiyonluk tacını takan o sıra dışı isim kimdi?

Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı

VE KARŞINIZDA 2026'NIN ŞAMPİYONU: JENNİE LEU!

Nefeslerin tutulduğu final anında, podyumun en büyük ödülü nihayet sahibini buldu. Alışılmışın dışındaki benzersiz görünümü ve podyumdaki kendine has, iddialı duruşuyla herkesi etkilemeyi başaran Jennie Leu, 2026 yılının "Dünyanın En Çirkin Köpeği" unvanını kazanarak şampiyonluğunu ilan etti!

Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı

Büyük bir coşkuyla karşılanan bu birincilikle Jennie Leu, sadece jürinin değil, etkinliği ilgiyle takip eden binlerce hayvanseverin de gönlüne taht kurarak gecenin gerçek yıldızı oldu.

Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı

İŞTE GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜREN 'EN ÇİRKİN KÖPEKLER' YARIŞMASINDAN KARELER...

Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı
Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı
Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı
Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı
Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı
Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı
Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı
Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı
Dünyanın ’en çirkin köpeği’ seçildi! Bu sefer güzellik değil çirkinlik yarıştı: Zirvenin sahibi görüntüsüyle şaşırttı