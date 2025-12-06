Trend Galeri Trend Yaşam Dünyada İHA–SİHA liderleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada! İşte en çok İHA SİHA olan ülkeler

Dünyada İHA–SİHA liderleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada! İşte en çok İHA SİHA olan ülkeler

İnsansız hava araçları (İHA) ve özellikle silahlı insansız hava araçları (SİHA), günümüz teknolojik savaş alanlarının yönünü değiştiren kritik unsurlar olarak öne çıkıyor. Küresel stratejilerin merkezine yerleşen bu teknolojiler, ülkelerin askeri kapasitesini yeniden şekillendiriyor.

Giriş Tarihi: 06.12.2025 11:50
2025 yılı analizleri, ABD'nin kapsamlı ve güçlü filosuyla liderliğini sürdürdüğünü ortaya koyarken, Türkiye'nin yerli savunma sanayii üretimindeki atılımıyla dünya sıralamasında ikinci konuma yükselmesi dikkatleri üzerine çekiyor. Gökyüzünün bu yeni güç odaklarına sahip ülkeleri, filolarının büyüklüklerini ve İHA/SİHA'ların çağdaş çatışmalardaki belirleyici etkisini yakından inceleyelim.

Fransa:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı:

Yaklaşık 591 adet

Hindistan:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 625 adet

Almanya:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 670 adet

Rusya:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 1.050 adet

Polonya:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 1.209 adet

Türkiye:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 1.421 adet

Amerika Birleşik Devletleri:

Tahmini İHA Sayısı

Yaklaşık 13.000 adet

SUUDİ ARABİSTAN: 840

TAYVAN: 888

FAS: 903

IRAK: 1.025

UKRAYNA: 1.114

İSRAİL: 1.300

YUNANİSTAN: 1.344

VİETNAM: 1.374

ÜRDÜN: 1.458

CEZAYİR: 1.485

İRAN: 1.713

GÜNEY KORE: 2.236

TÜRKİYE: 2.238

PAKİSTAN: 2.627

MISIR: 3.620

HİNDİSTAN: 4.201

KUZEY KORE: 4.344