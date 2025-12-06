Trend Galeri Trend Yaşam Dünyada İHA–SİHA liderleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada! İşte en çok İHA SİHA olan ülkeler

İnsansız hava araçları (İHA) ve özellikle silahlı insansız hava araçları (SİHA), günümüz teknolojik savaş alanlarının yönünü değiştiren kritik unsurlar olarak öne çıkıyor. Küresel stratejilerin merkezine yerleşen bu teknolojiler, ülkelerin askeri kapasitesini yeniden şekillendiriyor.