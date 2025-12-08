Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en çok savaş uçağı olan ülkeleri listesi duyuruldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

Dünyanın en çok savaş uçağı olan ülkeleri listesi duyuruldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

Uluslararası alanda savunma sanayisindeki atılımlarıyla öne çıkan Türkiye, savaş uçağı teknolojilerinde lider ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye'ye ait olan güçlü ve yerli ileri teknolojiye sahip savaş uçakları, uluslararası ilişkilerde birçok ülke tarafından tercih ediliyor. Türkiye hava kuvvetlerinde gücüne güç katmak için, yerli ve milli muharip uçağı TF-Kaan 5. Nesil projeleri alanında kritik atılımlar gerçekleştirdi. Öte yandan ülkelerin savaş uçakları da merak konusu oluyor. Peki, hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte 2025 ülkelere göre savaş uçakları sayıları…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 08.12.2025 08:48 Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 08:49
Savaş uçağı olmayan ülkeler

Arnavutluk

Belize

Benin

Butan

Bolivya

Bosna Hersek

Burkina Faso

SAVAŞ UÇAĞI BULUNAN ÜLKELER VE SAYILARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

Eritre: 1

Demokratik Kongo: 1

Güney Afrika: 2

Slovakya: 2

Kongo Cumhuriyeti: 2

Meksika: 3

Honduras:4

Ermenistan: 4

Sri Lanka: 5

Uganda: 6

Gabon:6

Mozambik:8

Mali:9

Tunus: 10

Libya: 10

Hırvatistan: 10

Bulgaristan: 10

Sırbistan:11

Namibya: 11

Küba: 11

Botsvana: 11

Macaristan: 12

Çekya: 12

Azerbaycan: 12

Zimbabve: 13

Tanzanya: 14

Nijerya: 14

Peru: 15

Avusturya: 15

Kolombiya: 16

Kenya: 17

Romanya: 21

Arjantin: 23

Türkmenistan: 24

Bahreyn: 24

Avustralya: 24

Etiyopya: 25

Malezya: 26

Irak: 26

Yemen: 27

Portekiz: 28

Umman: 29

Venezuela: 30

Danimarka: 31

Hollanda: 32

Belarus: 36

Sudan: 37

Vietnam: 41

Endonezya: 41

Bangladeş: 42

İsviçre: 43

Kuveyt: 43

Brezilya: 43

Belçika: 43

Ürdün: 44

Şili: 45

Finlandiya: 54

Özbekistan: 58

Myanmar: 58

Polonya: 59

Kazakistan: 63

Kanada: 66

Ukrayna: 70

İsveç: 71

Angola:71

Tayland: 72