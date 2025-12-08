Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en çok savaş uçağı olan ülkeleri listesi duyuruldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

Uluslararası alanda savunma sanayisindeki atılımlarıyla öne çıkan Türkiye, savaş uçağı teknolojilerinde lider ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye'ye ait olan güçlü ve yerli ileri teknolojiye sahip savaş uçakları, uluslararası ilişkilerde birçok ülke tarafından tercih ediliyor. Türkiye hava kuvvetlerinde gücüne güç katmak için, yerli ve milli muharip uçağı TF-Kaan 5. Nesil projeleri alanında kritik atılımlar gerçekleştirdi. Öte yandan ülkelerin savaş uçakları da merak konusu oluyor. Peki, hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte 2025 ülkelere göre savaş uçakları sayıları…