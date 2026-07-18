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Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye'den iki şehir listeye girdi

Dünya genelinde en fazla turist ağırlayan şehirler belli oldu. Uluslararası ziyaretçi sayıları dikkate alınarak hazırlanan listede Türkiye'den iki şehir ilk 20'ye girerek dikkat çekti. İşte dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri ve Türkiye'nin listedeki yeri...

Giriş Tarihi: 18.07.2026 15:32 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 15:33