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Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye'den iki şehir listeye girdi

Dünya genelinde en fazla turist ağırlayan şehirler belli oldu. Uluslararası ziyaretçi sayıları dikkate alınarak hazırlanan listede Türkiye'den iki şehir ilk 20'ye girerek dikkat çekti. İşte dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri ve Türkiye'nin listedeki yeri...

Giriş Tarihi: 18.07.2026 15:32 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 15:33
Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

Milyonlarca turistin seyahat rotasını belirleyen dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Türkiye'den iki şehir de listenin ilk 20 sırasında kendine yer bulmayı başardı. İşte merak edilen sıralama...

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

20 - Miami (ABD)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

19 - Barselona (İspanya)

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Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

18 - Roma (İtalya)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

17 - Kahire (Mısır)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

16 - Delhi (Hindistan)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

15 - Seul (Güney Kore)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

14 - Cancún (Meksika)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

13 - New York City (ABD)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

12 - Tokyo (Japonya)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

11 - Singapur (Singapur)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

10 - Kuala Lumpur (Malezya)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

9 - Paris (Fransa)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

8 - Antalya (TÜRKİYE)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

7 - Mekke (Suudi Arabistan)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

6 - Dubai (BAE)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

5 - İstanbul (TÜRKİYE)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

4 - Makao (Çin)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

3 - Londra (İngiltere)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

2 - Hong Kong

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri açıklandı! Türkiye’den iki şehir listeye girdi

1 - Bangkok (Tayland)

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör