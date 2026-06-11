Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

Yeryüzünün binlerce metre altında; insanlığın henüz tam olarak keşfedemediği, zifiri karanlık ve gizem dolu bambaşka bir dünya uzanıyor. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, gezegenimizin derinlikleri gizemini korumaya devam ederken "Dünyanın En Derin Mağaraları" listesi dikkat çekti. Gürcistan'ın Kafkas Dağları'ndan Alpler'in eteklerine, Meksika'nın balta girmemiş ormanlarından Anadolu'nun saklı coğrafyalarına kadar uzanan bu devasa yer altı sistemleri; sadece dikey derinlikleriyle değil, içlerinde barındırdıkları sıra dışı ekosistemlerle de insanları hayrete düşürüyor.