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Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...
Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...
Yerin dibine doğru kilometrelerce uzanan en derin 20 mağara açıklandı. Listede Türkiye'den iki şehir yer aldı. 2 bin metrelik sınırları aşarak "adeta dipsiz bir kuyu" gibi duran dünyanın en derin mağaralarının şoke eden haritası netleşti. Uzman ekiplerin dikey duvarlarda günlerce havada asılı kalarak keşfedebildiği, içinde yeraltı nehirlerinin aktığı ve devasa odaların bulunduğu dünyanın en derin mağara sıralaması...
Giriş Tarihi: 11.06.2026 20:35