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Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

Yerin dibine doğru kilometrelerce uzanan en derin 20 mağara açıklandı. Listede Türkiye'den iki şehir yer aldı. 2 bin metrelik sınırları aşarak "adeta dipsiz bir kuyu" gibi duran dünyanın en derin mağaralarının şoke eden haritası netleşti. Uzman ekiplerin dikey duvarlarda günlerce havada asılı kalarak keşfedebildiği, içinde yeraltı nehirlerinin aktığı ve devasa odaların bulunduğu dünyanın en derin mağara sıralaması...

Giriş Tarihi: 11.06.2026 20:35
Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

Yeryüzünün binlerce metre altında; insanlığın henüz tam olarak keşfedemediği, zifiri karanlık ve gizem dolu bambaşka bir dünya uzanıyor. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, gezegenimizin derinlikleri gizemini korumaya devam ederken "Dünyanın En Derin Mağaraları" listesi dikkat çekti. Gürcistan'ın Kafkas Dağları'ndan Alpler'in eteklerine, Meksika'nın balta girmemiş ormanlarından Anadolu'nun saklı coğrafyalarına kadar uzanan bu devasa yer altı sistemleri; sadece dikey derinlikleriyle değil, içlerinde barındırdıkları sıra dışı ekosistemlerle de insanları hayrete düşürüyor.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

20. KUZGUN MAĞARASI (KAYSERİ / TÜRKİYE) – 1.400 METRE

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı (Aladağlar Masifi) içerisinde yer alan Kuzgun Mağarası, tam 1.400 metrelik dikey derinliğiyle dünya listesinde 20. sıradadır ve gururla kapanışı yapmaktadır. Türkiye'nin en derin ikinci mağarası olan Kuzgun, 3.187 metrelik uzunluğu, keskin dikey şaftları ve parallel ilerleyen gizemli kollarıyla sadece dünyanın en profesyonel kaşiflerinin inebildiği milli bir yer altı hazinemizdir.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

19. La Pierre Saint-Martin (Fransa / İspanya) – 1.410 Metre

Fransa ile İspanya sınırının tam altında kilometrelerce uzanan bu sınır ötesi dev, tam 87 kilometrelik haritalanmış uzunluğuyla bir yeraltı okyanusu gibidir. İçerisinde devasa fosil salonları, asırlık sarkıt ormanları ve devasa kanyon yarıkları barındıran büyüleyici bir doğa harikasıdır.

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Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

18. EGMA DÜDENİ / PEYNİRLİKÖNÜ (MERSİN / TÜRKİYE) – 1.429 METRE

Mersin'in Anamur ilçesindeki Sugözü köyü sınırlarında yer alan Egma Düdeni, Türkiye'nin en derin mağarası unvanıyla dünya listesinde 18. sıradadır. 3.118 metrelik uzunluğu ve nefes kesen dikey iniş hatlarıyla Anadolu'nun jeolojik harikası ve dünya mağaracılık literatürünün en saygın noktalarından biridir.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

17. VELEBİT MAĞARA SİSTEMİ (HIRVATİSTAN) – 1.431 METRE

Hırvatistan'ın Velebit Dağı altında uzanan bu sistem (Lukina Jama–Trojama dahil), Balkanlar'ın en derin dikey oluşumudur. Tabanı neredeyse deniz seviyesinin de altına inen bu mağaranın en büyük özelliğ;, yer altı göllerinde yaşayan, pigmentlerini ve gözlerini tamamen kaybetmiş şeffaf su altı sülükleri gibi tamamen buraya özgü endemik canlılardır.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

16. SİSTEMA DEL TRAVE (İSPANYA) – 1.441 METRE

Asturias bölgesinde yer alan ve üç büyük mağara sisteminin yer altındaki gizli tünellerle birleşmesiyle oluşan devasa bir yapıdır. İçerisinden çok güçlü debiye sahip yer altı nehirleri akar. Teknik zorluğu, dik açılı duvarları ve kaygan çamur katmanları nedeniyle İspanya'nın en tehlikeli mağaralarından biri kabul edilir.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

15. ČEHİ 2 (SLOVENYA) – 1.505 METRE

Kanin Dağları'nın buzul kireçtaşları arasında yer alan Čehi 2, Doğu Alpler'in en derin noktasıdır. Mağaranın içindeki yüksek hava basıncı farkından dolayı galerilerde sürekli olarak fırtınayı andıran uğultulu rüzgarlar eser. Tamamen dikey inişlerden oluşması nedeniyle mağaracılıkta elit halat teknikleri gerektirir.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

14. SİMA DE LA CORNİSA (İSPANYA) – 1.507 METRE

Picos de Europa milli parkının altındaki bu sistem, iki büyük mağara ağının yer altında birleşmesiyle 1.500 metre derinlik sınırını aşmıştır. Dağlardaki kar sularının erimesiyle oluşan ani yeraltı şelaleleri, mağara içindeki sıcaklığı sıfırın altına düşürerek kaşifler için donma (hipotermi) riskini en üst seviyeye çıkarır.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

13. PANTJUHİNSKAJA MAĞARASI (GÜRCİSTAN / ABHAZYA) – 1.508 METRE

Kafkasya'nın Arabika Masifi'nde yer alan bir diğer dikey çukurdur. Yatay tünellerinin uzunluğu diğer devlere göre daha kısa (yaklaşık 8 kilometre) olmasına rağmen, neredeyse 1.500 metre boyunca dikine inen şaftları ve dikey kuyuları burayı tam bir "dipsiz kuyu" haline getirmektedir.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

12. BOYBULOQ MAĞARASI (ÖZBEKİSTAN) – 1.517 METRE

Orta Asya'nın en derin mağarası olan Boybuloq, Hisar Dağları'nın en ücra ve kurak köşelerinden birinde yer alır. Aşırı dar, klostrofobik dehlizleri ve kireçtaşı duvarlarındaki keskin kırıkları nedeniyle dünyanın ilerlemesi en fiziksel güç gerektiren ve psikolojik olarak en baskıcı mağara sistemidir.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

11. CHEVÉ MAĞARASI (MEKSİKA) – 1.536 METRE

Yine Meksika'nın Oaxaca dağlarında yer alan Sistema Chevé, dünyanın en derin mağarası olmaya aday en güçlü sistemlerden biridir. Kaşifler, mağaranın en dip noktasında suyla kaplı devasa bir su altı geçidinin (sifon) arkasında kilometrelerce uzanan yeni boşluklar olduğunu tespit etmiştir; su altı dalış teknolojileri geliştikçe bu mağaranın sıralamada yükselmesi beklenmektedir.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

10. SİSTEMA HUAUTLA (MEKSİKA) – 1.560 METRE

Amerika kıtasının (Batı Yarımküre'nin) bilinen en derin yer altı ağıdır. Oaxaca bölgesindeki dağların altında yaklaşık 89 kilometrelik bir labirent oluşturan Huautla'nın 30'a yakın girişi vardır. Uluslararası araştırma ekipleri, mağaranın derinliklerine haftalarca süren lojistik kamplar kurarak devasa galerileri haritalandırmaktadır.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

9. HİRLATZHÖHLE (AVUSTURYA) – 1.560 METRE

Dachstein Dağları'nın altında uzanan Hirlatzhöhle, sadece derinliğiyle değil, 113 kilometreyi aşan devasa toplam uzunluğuyla dünyanın en uzun mağara sistemlerinden biridir. İçerisinde hidrotermal bacalar ve labirent gibi birbirine bağlanan binlerce galeri barındırır. Taş düşmesi ve çökme riski nedeniyle içeride çalışma yapmak büyük bir uzmanlık gerektirir.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

8. SİSTEMA DEL CERRO DEL CUEVÓN (İSPANYA) – 1.589 METRE

İspanya'nın kuzeyindeki Picos de Europa dağlarında yer alan bu dikey sistem, teknik zorluk derecesi en yüksek mağaralardan biridir. İçerisinde dinlenmek veya yatay olarak yürümek neredeyse imkansızdır; kaşifler tabandaki yeraltı nehrine ulaşabilmek için dikey uçurumlarda iplere asılı halde günlerce mücadele etmek zorundadır.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

7. GOUFFRE JEAN-BERNARD (FRANSA) – 1.617 METRE

Alpler'deki Samoëns bölgesinde yer alan Jean-Bernard, yer üstünde tam 13 farklı giriş kapısına sahip olan inanılmaz bir şebekedir. 1980'li yıllarda dünyanın en derin mağarası unvanını taşımış olan bu sistem, su dolu dikey sifonları ve geçilmesi neredeyse imkansız dar boğazları nedeniyle speleoloji dünyasının en büyük meydan okuma alanlarındandır.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

6. GOUFFRE MİROLDA (FRANSA) – 1.733 METRE

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesinde yer alan Mirolda, yapılan son hassas ölçümlerle derinliğini 1.733 metreye çıkararak Avrupa listesinde üst sıralara tırmanmıştır. Mağara, adını keşif esnasında trajik bir sel baskınında hayatını kaybeden üç Fransız mağaracının baş harflerinden alır ve dikey koridorlarındaki aşırı kaygan kireçtaşı yapısıyla bilinir.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

5. LAMPRECHTSOFEN (AVUSTURYA) – 1.735 METRE

Avrupa'nın en derin, dünyanın ise beşinci derin mağarası olan Lamprechtsofen, Salzburg Alpleri'nin altında uzanır. Diğer mağaraların aksine kaşifler bu sistemi yukarıdan aşağıya doğru değil; dağın altındaki çıkış kapısından girip, yukarıya doğru dikey tırmanışlar yaparak haritalandırmışlardır. İçerisindeki aktif nehir, ani yağmurlarda mağarayı ölümcül bir tuzağa dönüştürebilir.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

4. SNEZHNAYA MAĞARASI (GÜRCİSTAN / ABHAZYA) – 1.760 METRE

"Karlı Mağara" olarak bilinen bu sistem, dikey girişindeki devasa kuyu nedeniyle yıl boyunca erimeyen devasa buz ve kar kütlelerine ev sahipliği yapar. Mağaranın iç kısımlarında yer alan devasa yer altı odaları (özellikle Taht Salonu), tavan yükseklikleri ve genişlikleriyle adeta yer altına gizlenmiş dev bir şehri andırır.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

3. SARMA MAĞARASI (GÜRCİSTAN / ABHAZYA) – 1.830 METRE

Kafkasya'nın adeta bir kalbur gibi oyulmuş karstik yapısının en ürkütücü örneklerinden biridir. Birden fazla katmandan ve birbirine bağlanan dikey kuyulardan oluşan Sarma Mağarası, dip noktalarında aşırı yüksek basınca ve zifiri karanlığa adapte olmuş sıra dışı mikroskobik canlı ekosistemleriyle biyoloji dünyasını şaşırtmaya devam etmektedir.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

2. KRUBERA-VORONJA MAĞARASI (GÜRCİSTAN / ABHAZYA) – 2.199 METRE

Uzun yıllar boyunca liderliği elinde tutan ve mağaracılık tarihinde 2 bin metre bariyerini aşan ilk yer altı sistemi olan Krubera, bugün listenin ikinci sırasındadır. Karadeniz kıyısındaki dağ silsilesinde yer alan bu dikey labirent, bilim dünyası için bir vahadır; yerin yaklaşık 2 kilometre altında yaşayan ve gözleri olmayan endemik böcek türleri burada keşfedilmiştir.

Dünyanın en derin 20 mağarası açıklandı! Türkiye’deki o iki şehir listeye damga vurdu...

1. VERYOVKİNA MAĞARASI (GÜRCİSTAN / ABHAZYA) – 2.212 METRE

Son derinlik güncellemeleriyle Krubera'yı geride bırakarak zirveye oturan Veryovkina, insanlığın yer altına doğru ulaşabildiği en uç noktadır. Arabika Masifi'nde yer alan mağaranın girişi sadece birkaç metrelik dar bir çatlak olsa da, tabanına inildiğinde kilometrelerce uzanan yatay nehir yatakları ve devasa galeriler başlar. Mağara, dikey duvarlarında günlerce asılı kalarak araştırma yapan elit speleologlar için dünyanın en tehlikeli kamp alanı kabul edilir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör