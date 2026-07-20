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Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!
Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!
Sibirya'nın dondurucu düzlüklerinden Afrika'nın çöllerine, Güney Amerika'nın yağmur ormanlarından Asya'nın devasa topraklarına uzanan "Dünyanın En Büyük 50 Ülkesi" listesi açıklandı. Resmi verilerle güncellenen listede, Türkiye'nin ezber bozan sırası ve yüz ölçümü dikkat çekti. İşte yeryüzünün en geniş topraklarına sahip 50 ülkesi ve Türkiye'nin gurur veren coğrafi konumu...
Giriş Tarihi: 20.07.2026 18:50
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 19:01