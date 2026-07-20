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Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

Sibirya'nın dondurucu düzlüklerinden Afrika'nın çöllerine, Güney Amerika'nın yağmur ormanlarından Asya'nın devasa topraklarına uzanan "Dünyanın En Büyük 50 Ülkesi" listesi açıklandı. Resmi verilerle güncellenen listede, Türkiye'nin ezber bozan sırası ve yüz ölçümü dikkat çekti. İşte yeryüzünün en geniş topraklarına sahip 50 ülkesi ve Türkiye'nin gurur veren coğrafi konumu...

Giriş Tarihi: 20.07.2026 18:50 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 19:01
Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

Yeryüzündeki sınırlar, okyanuslar ve devasa ana karalar üzerinde şekillenen coğrafi güç dengeleri yeniden tanımlandı. Bir ülkenin sahip olduğu toplam yüz ölçümü; sadece haritadaki sınır çizgilerinden ibaret kalmayıp ekonomik potansiyelden tarım alanlarına, jeopolitik nüfuzdan askeri stratejilere kadar küresel ölçekte en büyük güç göstergelerinden biri sayılıyor. Toplam alan, karasal büyüklük ve su yüz ölçümleri esas alınarak hazırlanan "Dünyanın En Büyük 50 Ülkesi" listesi resmi verilerle güncellendi. Üç tarafı denizlerle çevrili ve kıtaları birbirine bağlayan jeopolitik konumuyla Türkiye'nin devler ligindeki yeri ise büyük merak konusu oldu.

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

50. JAPONYA

Yüz Ölçümü: 377.930

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

49. TÜRKMENİSTAN

Yüz Ölçümü: 488.100

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Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

48. İSPANYA

Yüz Ölçümü: 505.992

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

47. TAYLAND

Yüz Ölçümü: 513.120

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

46. YEMEN

Yüz Ölçümü: 527.968

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

45. KENYA

Yüz Ölçümü: 580.367

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

44. MADAGASKAR

Yüz Ölçümü: 587.041

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

43. UKRAYNA

Yüz Ölçümü: 603.500

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

42. SOMALİ

Yüz Ölçümü: 637.657

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

41. FRANSA

Yüz Ölçümü: 640.679

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

40. AFGANİSTAN

Yüz Ölçümü: 652.230

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

39. BURMA

Yüz Ölçümü: 676.578

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

38. ZAMBİYA

Yüz Ölçümü: 752.612

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

37. ŞİLİ

Yüz Ölçümü: 756.102

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

36. TÜRKİYE

Yüz Ölçümü: 783.562

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

35. MOZAMBİK

Yüz Ölçümü: 801.590

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

34. NAMİBYA

Yüz Ölçümü: 824.268

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

33. PAKİSTAN

Yüz Ölçümü: 881.912

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

32. VENEZUELA

Yüz Ölçümü: 912.050

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

31. NİJERYA

Yüz Ölçümü: 923.768

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

30. TANZANYA

Yüz Ölçümü: 945.087

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

29. MISIR

Yüz Ölçümü: 1.002.450

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

28. MORİTANYA

Yüz Ölçümü: 1.025.520

Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

27. BOLİVYA

Yüz Ölçümü: 1.098.581