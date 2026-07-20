Dünyanın En Geniş Topraklarına Sahip 50 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada? İşte Tam Liste!

Yeryüzündeki sınırlar, okyanuslar ve devasa ana karalar üzerinde şekillenen coğrafi güç dengeleri yeniden tanımlandı. Bir ülkenin sahip olduğu toplam yüz ölçümü; sadece haritadaki sınır çizgilerinden ibaret kalmayıp ekonomik potansiyelden tarım alanlarına, jeopolitik nüfuzdan askeri stratejilere kadar küresel ölçekte en büyük güç göstergelerinden biri sayılıyor. Toplam alan, karasal büyüklük ve su yüz ölçümleri esas alınarak hazırlanan "Dünyanın En Büyük 50 Ülkesi" listesi resmi verilerle güncellendi. Üç tarafı denizlerle çevrili ve kıtaları birbirine bağlayan jeopolitik konumuyla Türkiye'nin devler ligindeki yeri ise büyük merak konusu oldu.