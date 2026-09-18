Dünyanın en gizemli 9 keşfi açıklandı: İşte listede Türkiye’den 2 dev yapı...

Sert granit ve gabro taşlarının modern hiçbir alet olmadan nasıl bu denli kusursuz bir küre haline getirildiği anlaşılamamıştır. Kürelerin bölge kabileleri tarafından bir statü sembolü mü, sınır işareti mi yoksa astronomik bir hizalanma aracı olarak mı kullanıldığına dair yazılı bir kaynak bulunmamaktadır.