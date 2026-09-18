Dünyanın en gizemli 9 keşfi açıklandı: İşte listede Türkiye'den 2 dev yapı...
Dünyanın dört bir yanından gün yüzüne çıkarılan ancak modern teknolojiye rağmen sırrı bir türlü tam olarak çözülemeyen antik keşifler bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Açıklanan en gizemli 9 antik yapı listesi, insanlık tarihine dair bilinen tüm ezberleri bozdu. İşte Türkiye'den iki büyüleyici merkezin de yer aldığı, sırrı hâlâ çözülemeyen o dünya harikaları ve tüm detayları…
Giriş Tarihi: 18.09.2026 01:49
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 01:53