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Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken 'Van Gölü' detayı!

Dünyanın en gizemli olayları insanlığın merak ettiği konuların her zaman başında gelmiştir. Çözülemeyen ve her geçen yıl daha da efsaneleşen gizemli konular Bermuda Şeytan Üçgeni'nden Belmez'in Yüzleri'ne, UFO'dan astral seyahate kadar uzanıyor. Peki kitaplara, filmlere ve belgesellere konu olan, mantığın sınırlarını zorlayan bu olaylar hangileri? İşte dünyanın en gizemli ve merak edilen olayları!

Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:23
Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

Belmez'in yüzleri bize ne anlatıyor? Peki ya yıllardır gizemini koruyan Van Gölü Canavarı ve UFO'ların ilk ortaya çıkış hikayesi... İnsanlığın peşinden koştuğu en büyük gizemlere ve açıklanamayan olaylara hiç bu açıdan bakmamıştınız... İşte insanlığın merak ettiği dünyanın en gizemli olayları!

EKİN HALKALARI MI UZAY GEMİSİ Mİ?

1966 yılında bir çiftçi tarlasında halkalarının yakınında uzay gemileri gördüğünü belirtmişti.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

Ekin halkaları genellikle gece yapıldığı düşünülen ve sık sık uzaylılarla ilişkilendirilen bir olay. Ekin halkalarının ortaya çıktığı ilk tarihin, bilim kurgu ve uzaylı filmlerinin popüler olduğu zamanlara denk düşmesi ve ilerleyen zamanlarda daha karmaşık yapı alması bu oluşumların insanlar tarafından yapıldığı ihtimalini güçlendiriyor.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

1991 yılında İngiltere'nin Southampton kentinde yaşayan iki kafadar, 15 senedir sahte ekin halkaları oluşturduğunu itiraf etmişti. İkili, 12 metrelik büyüklüğünde bir çemberi yalnızca 15 dakikada yaptıklarını söylemişti.

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Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

UFO

Dünya'daki ilk UFO vakası 1878 yılında ABD'nin Teksas eyaletinde kaydedildi. Tarlada çalışan bir çiftçi, büyük, siyah ve çember biçiminde hızla uçan bir nesne gördüğünü öne sürdü.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

UFO ihbar vakaları 1950'li yıllarda tavan yaptı. Vakaların hemen hemen tümünde yuvarlak, uçan bir cisim olduğu söyleniyordu. Anlatılanlara göre uçan daireler, insan yapımı teknolojilerin tümünden çok daha üstündü.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

UFO kelimesinin açılımı 'Unidentified Flying Object' yani 'Tanımlanamayan Uçan Nesne'dir. Bu durumda UFO, gören kişinin tanımlayamadığı cisme verdiği isimdir.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

UFO ihbar vakalarının birçoğunun aslında uçak, helikopter, meteoroloji balonu, kuyruklu yıldız, göktaşı ve çıplak gözle görülebilen gezegenler olduğu tespit edildi.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

ASTRAL SEYAHAT

Binlerce yıldır birçok kişi astral seyahat yaptığını iddia ediyor. Son derece gerçekçi bir deneyim olduğu söylenen astral seyahat, bilincin ya da ruhun bedeni bir süre için terk etmesi olarak açıklanıyor.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

Yarı uyanık görülen rüyalar, astral seyahat ile karıştırılıyor olabilir. Uyku ve uyanıklık arasındaki ince çizgide görülen rüyalar, sanki gerçekten hareket ediyormuşuz hissi verebiliyor.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

MISIR PİRAMİTLERİ

Mısır'da bulunan Giza Piramitleri son derece özel yapılar. Günümüzde piramitlerin nasıl yapıldığına dair net bilgi yok. Mesela 5 bin yıllık Keops Piramidi, tekerleğin icadından daha önce inşa edildi.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

10 futbol sahası büyüklüğünde ve 40 katlı bina uzunluğunda olan Keops Piramidi'nin inşası için 2 milyondan daha fazla taş blok kullanıldı. Nil Nehri'nin diğer tarafından yer alan kireç taşı ocağından tedarik edilen her bir taş 2.5 ton ağırlığındaydı ve 400 bin kişi 20 yılda yapıyı tamamladı.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

Mühendislik harikası olan piramitler aynı zamanda açıklanamayan olayların da konusu haline geldi. 1940'lı yıllarda Çek asıllı telsiz mühendisi Karel Drbal, piramitlerin, kozmik enerjiye odaklanmak için üçgen biçiminde tasarlandığını, böylece çeliğin parlak yapısını yenileyebildiğini ve buna Piramit Gücü adı verildiğini öne sürdü.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

Drbal'ın ve birçok kişinin öne sürdüğü iddiaların aksine Piramit Gücü diye bir şeyin varlığı kanıtlanamadı. Piramitlerin, matematik hesapları doğrultusunda oluşturulan dev yapılar olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

BELMEZ'İN YÜZLERİ

1971'te İspanya'nın küçük beldesi Belmez'de, Maria Pereira mutfak duvarında bir insan yüzü belirdiğini iddia etti. Pereira, bir süre önce mutfağında tadilat yapmış ve her şeyi yenilemişti.

Pereira'nın mutfağında gördüğünü iddia ettiği insan yüzü hikayesi büyük popülerlik kazandı ve her gün binlerce kişi Belmez'in yüzlerini görebilmek için Pereira'nın evine akın etti.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

Görüldüğü iddia edilen yüzler bazen bir kadına, bazen de bir erkeğe aitti. Oturduğu evin tarihini araştıran Pereira, binanın 1830'lu yıllarda inşa edildiğini, Romalılar, Müslüman İspanyollar ve Orta Çağ Hristiyanları tarafından kullanılan bir mezarlığın üzerinde olduğunu öğrendi.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

Gizem avcıları, duvarlarda görülen yüzlerin telekinezi sebebiyle oluştuğunu öne sürdü. Buna göre duvarlarda ortaya çıkan yüzler, Pereira'nın ruh haline göre değişiklik gösteriyordu.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

Olaya şüpheyle yaklaşanlar, Pereira'nın duvarlarda gördüğü yüzlerin kendisi tarafından boyanan şeyler olduğunu söylüyordu. Pereira, son derece popüler olan hikayeye bizzat tanık olmak isteyen binlerce kişiden tek kuruş dahi almadığı için bu iddia kabul görmedi. Pereira 2004 yılında aynı evde yaşamını yitirdi.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

MAYA KEHANETLERİ

Maya kehanetlerinin belki de en ünlüsü, 21 Aralık 2012'de kıyametin kopacağıydı. Fakat gördüğünüz üzere kopmadı.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

Maya kehenatleri, Mayalar tarafından Dünya'nın Samanyolu Galaksisi'nde konumu gözlenerek yapılan analizlere verilen ad. Mayalar, Dünya'nın galaksideki konumunu izleyerek bir tür astrolojik takvim ortaya çıkardı.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

Bu takvimin en çok dikkat çeken tarafı, 2012 yılının kış gün dönümünde takvimin bitmesi ve Dünya'nın yeni bir astrolojik döneme girmesiydi. Birçok gizem avcısı, bu olayı kıyametle bağdaştırdı ve Dünya'da son günlerimizi geçirdiğimizi söyledi.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

Mayalar hakkında araştırma yapanlar, Mayaların kıyamete dair herhangi bir tahminde bulunmadığını belirtiyor. Takvimin 21 Aralık 2012'de bitmesinin sebebi ise, bir noktada bitmesi gerekliliğinden kaynaklanıyordu.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

Bunu tıpkı her yıl 31 Aralık'ta biten ve 1 Ocak'ta başlayan yeni yıl gibi düşünebilirsiniz.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

STONEHENGE

İngiltere'de yer alan ünlü cilalı taş devri yapısı Stonehenge, Galler'den Wiltshire'e getirilen taşlarla inşa edilen bir tür efsanevi anıt. Stonehenge'i gizemli kılan detay ise, hangi amaçla böyle bir yapının inşa edildiğinin bilinmemesi.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

5 bin yıldan daha eski olduğu düşünülen Stonehenge hakkında çok az bilgiye sahibiz. Fakat ortaya çıkan yeni bulgulara göre Stonehenge'in 4 aşamada inşa edildiği tespit edildi.

Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

Buna göre M.Ö. 3100 yılında ilk etapta dini ayinler için birtakım çukurlar kazıldı. 1000 yıl sonra da inşa süreci başladı ve yaz ortası gün doğumu ile kusursuz bütünlük oluşturan yapı halini aldı. M.Ö. 2000'de yapıya daha çok taş eklendi.