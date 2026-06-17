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Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken 'Van Gölü' detayı!
Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken 'Van Gölü' detayı!
Dünyanın en gizemli olayları insanlığın merak ettiği konuların her zaman başında gelmiştir. Çözülemeyen ve her geçen yıl daha da efsaneleşen gizemli konular Bermuda Şeytan Üçgeni'nden Belmez'in Yüzleri'ne, UFO'dan astral seyahate kadar uzanıyor. Peki kitaplara, filmlere ve belgesellere konu olan, mantığın sınırlarını zorlayan bu olaylar hangileri? İşte dünyanın en gizemli ve merak edilen olayları!
Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:23