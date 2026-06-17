Dünyanın en gizemli olayları! Sırları yıllardır çözülemiyor: Dikkat çeken ’Van Gölü’ detayı!

BELMEZ'İN YÜZLERİ

1971'te İspanya'nın küçük beldesi Belmez'de, Maria Pereira mutfak duvarında bir insan yüzü belirdiğini iddia etti. Pereira, bir süre önce mutfağında tadilat yapmış ve her şeyi yenilemişti.

Pereira'nın mutfağında gördüğünü iddia ettiği insan yüzü hikayesi büyük popülerlik kazandı ve her gün binlerce kişi Belmez'in yüzlerini görebilmek için Pereira'nın evine akın etti.