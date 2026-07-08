Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

Global Firepower (GFP) 2026 raporu yayımlandı. Türkiye, envanterindeki 14 modern denizaltı ile İngiltere ve Fransa gibi ülkeleri geride bıraktı. Peki, Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026…

Giriş Tarihi: 08.07.2026 11:22 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 11:23
Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

Mavi Vatan'ın derinliklerindeki askeri dengeler, 2026 yılı itibarıyla tamamen yeniden şekillendi. Global Firepower tarafından yayımlanan liste ile 'Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026' belli oldu. Türkiye ise listedeki yeri ile dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

Global güçlerin su altı teknolojileri ve tonaj kapasitelerine göre belirlenen listede, Türkiye'nin elde ettiği stratejik konum ise hem müttefikleri hem de rakipleri şaşırttı. Peki, dev bütçeli orduları geride bırakan Türk donanması listenin neresinde? İşte Rusya'dan ABD'ye, Çin'den Türkiye'ye su altının en dişli güçleri ve merakla beklenen o sıralama...

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

İŞTE DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER

20. İsrail - 6 adet

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

19. Almanya - 6 adet

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

18. Brezilya - 6

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

17. Avustralya - 6

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

16. Cezayir - 6

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

15. Pakistan - 8

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

14. İtalya - 8

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

13. Mısır - 8

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

12. Yunanistan - 9

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

11. Fransa - 9

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

10. Birleşik Krallık - 10

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

9. TÜRKİYE - 14

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

8. Hindistan - 18

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

7. Güney Kore - 22

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

6. Japonya - 23

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

5. Kuzey Kore - 24

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

4. İran 25

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

3. Çin 61

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

2 - ABD - 66

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

1- Rusya 66

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ

Gökyüzündeki güç dengeleri yeniden şekilleniyor. 2026 listesinde savaş uçakları, teknolojik kapasite ve askeri caydırıcılık ön plana çıktı. Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi...

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

60 - BAHREYN

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

59 - İSVİÇRE