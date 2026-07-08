Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?

Global güçlerin su altı teknolojileri ve tonaj kapasitelerine göre belirlenen listede, Türkiye'nin elde ettiği stratejik konum ise hem müttefikleri hem de rakipleri şaşırttı. Peki, dev bütçeli orduları geride bırakan Türk donanması listenin neresinde? İşte Rusya'dan ABD'ye, Çin'den Türkiye'ye su altının en dişli güçleri ve merakla beklenen o sıralama...