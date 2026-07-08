Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?
Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri solladı?
Global Firepower (GFP) 2026 raporu yayımlandı. Türkiye, envanterindeki 14 modern denizaltı ile İngiltere ve Fransa gibi ülkeleri geride bıraktı. Peki, Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026…
Giriş Tarihi: 08.07.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 11:23