Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Türkiye, savunma sanayi alanında attığı ezber bozan adımlar ile dünyanın en öne çıkan ülkeleri arasına girdi. Dünyayı titreten ordusuyla dikkatleri çeken Türkiye modern denizaltı filosuyla da göz dolduruyor. Peki dünyanın en güçlü denizaltı filolarına sahip ülkeleri hangileri? İşte merak edilen o tablo!

Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:32 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 11:36