Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Türkiye, savunma sanayi alanında attığı ezber bozan adımlar ile dünyanın en öne çıkan ülkeleri arasına girdi. Dünyayı titreten ordusuyla dikkatleri çeken Türkiye modern denizaltı filosuyla da göz dolduruyor. Peki dünyanın en güçlü denizaltı filolarına sahip ülkeleri hangileri? İşte merak edilen o tablo!

TREND HABERLER
Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:32 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 11:36
Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

Global Firepower (GFP) merakla beklenen 2026 denizaltı gücü raporunu açıkladı. Türk donanması, dünya devlerini geride bıraktı. İşte dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri!

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

İŞTE DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER

20. İsrail - 6 adet
Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

19. Almanya - 6 adet

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Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

18. Brezilya - 6

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

17. Avustralya - 6

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

16. Cezayir - 6

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

15. Pakistan - 8

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

14. İtalya - 8

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

13. Mısır - 8

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

12. Yunanistan - 9

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

11. Fransa - 9

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

10. Birleşik Krallık - 10

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

9. TÜRKİYE - 14

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

8. Hindistan - 18

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

7. Güney Kore - 22

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

6. Japonya - 23

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

5. Kuzey Kore - 24

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

4. İran 25

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

3. Çin 61

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

2 - ABD - 66

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

1- Rusya 66

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ

Gökyüzündeki güç dengeleri yeniden şekilleniyor. 2026 listesinde savaş uçakları, teknolojik kapasite ve askeri caydırıcılık ön plana çıktı. Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi...

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

60 - BAHREYN

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

59 - İSVİÇRE

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri belli oldu: 2026 listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

58 - ROMANYA