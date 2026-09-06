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Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye'nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı
Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye'nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı
Global Firepower tarafından yayınlanan "dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi" açıklandı. Türkiye'nin deniz gücü sıralamadaki yerini korurken, geride bıraktığı ülkeler de dikkat çekti. Peki Türkiye hangi dev donanmaların önünde yer aldı?
Giriş Tarihi: 06.09.2026 18:03
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 18:04