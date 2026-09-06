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Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye'nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

Global Firepower tarafından yayınlanan "dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi" açıklandı. Türkiye'nin deniz gücü sıralamadaki yerini korurken, geride bıraktığı ülkeler de dikkat çekti. Peki Türkiye hangi dev donanmaların önünde yer aldı?

Giriş Tarihi: 06.09.2026 18:03 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 18:04
Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

Denizlerdeki güç dengesi, ülkelerin askeri kapasitesini belirleyen en önemli unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Savaş gemileri, denizaltılar, uçak gemileri ve deniz operasyon kabiliyeti gibi unsurlar, donanmaların gücünü ortaya koyuyor.

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

2026 yılında dünyanın en güçlü donanmaları yeniden sıralandı. Listede ABD, Çin ve Rusya gibi deniz gücünün önde gelen ülkeleri yer alırken, Türkiye'nin sıralamadaki konumu da merak konusu oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada? Hangi ülkeleri geride bıraktı? İşte dünyanın en güçlü donanmaları ve Türkiye'nin listedeki yeri...

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI 2026 LİSTESİ

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Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

99- Sierra Leone

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

98- Tanzanya

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

97- Suriye

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

96- Litvanya

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

95- El Salvador

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

94- Namibya

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

93- Beliz

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

92- Uruguay

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

91- Türkmenistan

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

90- Demoktarik Kongo Cumhuriyeti

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

89- Surinam

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

88- Umman

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

87- Romanya

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

86- Letonya

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

85- Somali

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

84- Georgia

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

83- Küba

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

82- Kamerun

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

81- Karadağ

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

80- Gana

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

79- Kamboçya

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

78- Panama