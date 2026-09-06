Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası ve geride bıraktığı ülkeler şaşırttı

2026 yılında dünyanın en güçlü donanmaları yeniden sıralandı. Listede ABD, Çin ve Rusya gibi deniz gücünün önde gelen ülkeleri yer alırken, Türkiye'nin sıralamadaki konumu da merak konusu oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada? Hangi ülkeleri geride bıraktı? İşte dünyanın en güçlü donanmaları ve Türkiye'nin listedeki yeri...