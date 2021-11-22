Dünyanın en güçlü donanmaları listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte Türk donanmasının bulunduğu sıra

Dünya üzerinde denizlere ve okyanuslara kıyısı bulunan ülkelerin ana kara güvenliği için askeri deniz gücü olmazsa olmaz bir unsurdur. Ülkeler sahip oldukları deniz kuvvetleriyle ana karanın güvenliğini riske sokacak her türlü riski denizden önlemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda dünya üzerinde pek çok ülkenin sahip olduğu deniz güçlerini gemi ve personel sayısını baz alarak Global Firepower internet sitesi tarafından dünyanın en güçlü donanmaları listelendi. İşte şanlı Türk Donanması'nın listedeki sıralaması…
Dünya üzerinde denizlere ve okyanuslara kıyısı bulunan ülkelerin ana kara güvenliği için askeri deniz gücü olmazsa olmaz bir unsurdur. Ülkeler sahip oldukları deniz kuvvetleriyle ana karanın güvenliğini riske sokacak her türlü riski denizden önlemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda dünya üzerinde pek çok ülkenin sahip olduğu deniz güçlerini gemi ve personel sayısını baz alarak Global Firepower internet sitesi tarafından dünyanın en güçlü donanmaları listelendi. İşte şanlı Türk Donanması'nın listedeki sıralaması…
97- İrlanda
96- Gürcistan
95- Gabon
94- Fildişi Sahili
93- Sierra Leone
92- Yeni Zelanda
91- Küba
90- Litvanya
89- Kazakistan
88- Umman
87- Belçika
86- Sudan