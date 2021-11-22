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Dünyanın en güçlü donanmaları listesinde Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte Türk donanmasının bulunduğu sıra

Dünya üzerinde denizlere ve okyanuslara kıyısı bulunan ülkelerin ana kara güvenliği için askeri deniz gücü olmazsa olmaz bir unsurdur. Ülkeler sahip oldukları deniz kuvvetleriyle ana karanın güvenliğini riske sokacak her türlü riski denizden önlemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda dünya üzerinde pek çok ülkenin sahip olduğu deniz güçlerini gemi ve personel sayısını baz alarak Global Firepower internet sitesi tarafından dünyanın en güçlü donanmaları listelendi. İşte şanlı Türk Donanması'nın listedeki sıralaması…

Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 09:38
Dünyanın en güçlü donanmaları listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte Türk donanmasının bulunduğu sıra

Dünya üzerinde denizlere ve okyanuslara kıyısı bulunan ülkelerin ana kara güvenliği için askeri deniz gücü olmazsa olmaz bir unsurdur. Ülkeler sahip oldukları deniz kuvvetleriyle ana karanın güvenliğini riske sokacak her türlü riski denizden önlemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda dünya üzerinde pek çok ülkenin sahip olduğu deniz güçlerini gemi ve personel sayısını baz alarak Global Firepower internet sitesi tarafından dünyanın en güçlü donanmaları listelendi. İşte şanlı Türk Donanması'nın listedeki sıralaması…

Dünyanın en güçlü donanmaları listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte Türk donanmasının bulunduğu sıra

97- İrlanda

96- Gürcistan

95- Gabon

Dünyanın en güçlü donanmaları listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte Türk donanmasının bulunduğu sıra

94- Fildişi Sahili

93- Sierra Leone

92- Yeni Zelanda

Dünyanın en güçlü donanmaları listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte Türk donanmasının bulunduğu sıra

91- Küba

90- Litvanya

89- Kazakistan

Dünyanın en güçlü donanmaları listesinde Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte Türk donanmasının bulunduğu sıra

88- Umman

87- Belçika

86- Sudan

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