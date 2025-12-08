Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: 2025 yılında hangi ülke kaç savaş gemisine sahip? Türkiye’nin sıralaması gündem oldu!

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: 2025 yılında hangi ülke kaç savaş gemisine sahip? Türkiye’nin sıralaması gündem oldu!

Global Firepower, fırkateyn envanterlerini baz alarak hazırladığı 2025 listesini yayımladı. Çok amaçlı savaş gemileri olan fırkateynler; hem açık deniz operasyonlarında hem de kıyı savunmasında kritik rol oynuyor. Yeni listede Türkiye'nin sıralaması ise geniş yankı uyandırdı.