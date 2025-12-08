Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: 2025 yılında hangi ülke kaç savaş gemisine sahip? Türkiye’nin sıralaması gündem oldu!

Global Firepower, fırkateyn envanterlerini baz alarak hazırladığı 2025 listesini yayımladı. Çok amaçlı savaş gemileri olan fırkateynler; hem açık deniz operasyonlarında hem de kıyı savunmasında kritik rol oynuyor. Yeni listede Türkiye'nin sıralaması ise geniş yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 08.12.2025 17:09
Deniz güçleri arasındaki rekabeti ortaya koyan 2025 fırkateyn sıralaması açıklandı. Hava savunmadan denizaltı avcılığına kadar geniş bir görev yelpazesine sahip fırkateynler, ülkelerin denizlerdeki caydırıcılığını belirleyen ana unsurlardan biri sayılıyor. Global Firepower'ın güncel raporu, donanma dengelerinde yaşanan değişimleri gözler önüne sererken Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı da merak konusu oldu. İşte ülkelerin sahip olduğu fırkateyn sayılarıyla 2025'in yeni listesi…

50 – Nijerya: Fırkateyn sayısı 1

49 – Meksika: Fırkateyn sayısı 1

48 – Küba: Fırkateyn sayısı 1

47 – Polonya: Fırkateyn sayısı 2

46 – Filipinler: Fırkateyn sayısı 2

45 – Kuzey Kore: Fırkateyn sayısı 2

44 – Yeni Zelanda: Fırkateyn sayısı 2

43 – Malezya: Fırkateyn sayısı 2

42 – Ekvador: Fırkateyn sayısı 2

41 – Belçika: Fırkateyn sayısı 2

40 – Bahreyn: Fırkateyn sayısı 2

39 – Romanya: Fırkateyn sayısı 3

38 – Güney Afrika: Fırkateyn sayısı 4

37 – Norveç: Fırkateyn sayısı 4

36 – Bulgaristan: Fırkateyn sayısı 4

35 – Sri Lanka: Fırkateyn sayısı 5

34 – Portekiz: Fırkateyn sayısı 5

33 – Singapur: Fırkateyn sayısı 6

32 – Hollanda: Fırkateyn sayısı 6

31 – Myanmar: Fırkateyn sayısı 6

30 – Fas: Fırkateyn sayısı 6

29 – Japonya: Fırkateyn sayısı 6

28 – Brezilya: Fırkateyn sayısı 6

27 – Tayland: Fırkateyn sayısı 7