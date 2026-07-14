Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

Küresel savunma sanayii ve askeri havacılık dünyasının gözü kulağı, her yıl merakla beklenen o rapora çevrildi: Global Firepower 2026 "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri" sıralaması resmi olarak açıklandı! Savaş uçaklarından taarruz helikopterlerine, gelişmiş nakliye filolarından operasyonel hazırlık derecelerine kadar onlarca kritik kriterin analiz edildiği dev listede, bu yıl kelimenin tam anlamıyla bir Türkiye rüzgarı esti.