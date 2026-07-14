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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

Küresel askeri güç dengeleri sil baştan yazıldı! Global Firepower Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesini açıklandı! Rapora göre, Türk Hava Kuvvetleri devasa envanteriyle Fransa ve Mısır gibi devleri geride bırakarak dünya devler liginde zirveyi zorluyor. İşte Türkiye'nin nefes kesen yeni sırası...

Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:31 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 14:33
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

Küresel savunma sanayii ve askeri havacılık dünyasının gözü kulağı, her yıl merakla beklenen o rapora çevrildi: Global Firepower 2026 "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri" sıralaması resmi olarak açıklandı! Savaş uçaklarından taarruz helikopterlerine, gelişmiş nakliye filolarından operasyonel hazırlık derecelerine kadar onlarca kritik kriterin analiz edildiği dev listede, bu yıl kelimenin tam anlamıyla bir Türkiye rüzgarı esti.

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

Son yıllarda yerli ve milli savunma sanayii hamleleriyle gökyüzündeki caydırıcılığını zirveye taşıyan Türk Hava Kuvvetleri, aktif hava aracı sayısını tam 1.101'e çıkararak dünya devlerini tek tek geride bıraktı.

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

Fransa ve Mısır gibi askeri otoriteleri gerisinde bırakan Türkiye'nin bu tarihi yükselişi, küresel dengeleri yeniden şekillendirirken; listenin zirvesindeki amansız yarış ise dikkat çekti. İşte gökyüzünün yeni hakimleri ve Türkiye'nin göğsümüzü kabartan o tarihi sırası...

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ LİSTESİ VE TÜRKİYE'NİN SIRALAMADAKİ YERİ

100- SENEGAL

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

99 - SLOVENYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

98 - ÇAD

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

97 - URUGUAY

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

96 - MALİ

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

95 - HONDURAS

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

94 - BOTSVANA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

93 - YENİ ZELANDA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

92 - SLOVAKYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

91 - PARAGUAY

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

90 - UGANDA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

89 - EL SALVADOR

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

88 - DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

87 - GEORGİA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

86 - HIRVATİSTAN

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

85 - BOLİVYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

84- ERMENİSTAN

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

83- BULGARİSTAN

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

82 - ZAMBİYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

81 - ZİMBABVE

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

80 – LÜBNAN

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

79 - MACARİSTAN