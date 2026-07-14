Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?
Küresel askeri güç dengeleri sil baştan yazıldı! Global Firepower Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesini açıklandı! Rapora göre, Türk Hava Kuvvetleri devasa envanteriyle Fransa ve Mısır gibi devleri geride bırakarak dünya devler liginde zirveyi zorluyor. İşte Türkiye'nin nefes kesen yeni sırası...
Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 14:33