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Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye'den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

2026 yılına ait dünyanın en güçlü orduları sıralaması açıklandı. Türkiye, askeri kapasitesini artırarak listede dikkat çeken bir yükselişe imza attı. Peki Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi, hangi ülkeleri geride bıraktı ve zirvede hangi ülkeler yer aldı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 02.08.2026 19:54 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 19:55