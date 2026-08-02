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Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye'den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

2026 yılına ait dünyanın en güçlü orduları sıralaması açıklandı. Türkiye, askeri kapasitesini artırarak listede dikkat çeken bir yükselişe imza attı. Peki Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi, hangi ülkeleri geride bıraktı ve zirvede hangi ülkeler yer aldı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 02.08.2026 19:54 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 19:55
Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

Türkiye, 2026 yılı dünyanın en güçlü orduları sıralamasında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

Savunma sanayisindeki yerli ve milli projeler, modernizasyon çalışmaları ve artan askeri kapasitenin etkisiyle önemli bir sıçrama yapan Türkiye, birçok güçlü ülkeyi geride bırakarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

Küresel askeri güç dengelerini gözler önüne seren yeni listede zirvedeki ülkeler kadar Türkiye'nin yükselişi de en çok konuşulan gelişmeler arasında yer aldı.

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Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI 2026 LİSTESİ!

145-BUTAN

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

144-BELİZE

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

143-ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

142-SURİNAM

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

141-LİBERYA

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

140-SİERRA LEONE

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

139-KOSOVA

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

138-BENİN

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

137-SOMALİ

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

136-MOLDOVA

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

135-PANAMA

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

134-İZLANDA

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

133-BOSNA HERSEK

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

132-GABON

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

131-MADAGASKAR

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

130-BOTSVANA

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

129-EL SALVADOR

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

128-KARADAĞ

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

127-BURKİNA FASO

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

126-SENEGAL

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

125-LAOS

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye’den Tarihi Sıçrama: Bakın Hangi Devleri Geride Bıraktı

124-NEPAL