Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri 2026 Listesi Belli Oldu! Bordo Bereliler listeyi salladı! İşte yeni sıramız...

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı. Global Firepower'ın paylaştığı raporda Bordo Bereliler adeta listeyi salladı! İşte devleri tek tek geride bıraktığımız o gurur veren sıralama...

Giriş Tarihi: 24.05.2026 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.05.2026 10:27
Küresel savunma stratejilerinin baştan yazıldığı 2026 yılında, orduların gerçek gücünü artık sadece devasa bütçeler değil; zorlu coğrafyalarda sergilenen taktiksel zeka, insanüstü dayanıklılık ve sıcak çatışma tecrübesi belirliyor. Dünyanın en prestijli askeri analiz platformlarından Global Firepower'ın merakla beklenen yeni raporu, bu gerçeği çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.

Sınır ötesi operasyonlardaki kusursuz başarıları, çelik iradeleri ve ezber bozan yetenekleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği olan Bordo Bereliler, bu yılki değerlendirmede tüm dengeleri altüst etti. Yıllardır zirvenin doğal sahibi sanılan birçok süper güç, gerçek saha tecrübesi eksikliğiyle listede hızla kan kaybederken; kahraman askerlerimiz uluslararası savunma kulislerinde adından saygıyla söz ettirmeyi başardı.

Peki, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en elit ve korkutucu askeri güçlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlayan Bordo Bereliler, 2026 yılında hangi dünya devlerini tek tek geride bıraktı? İşte okuyanları gururlandıran o nefes kesici sıralama...

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ...

25. SOG – İSVEÇ

Özellik: Hassas operasyon kabiliyeti
Başarı: NATO destekli görevlerde etkin rol

24. FSK – NORVEÇ

Özellik: Zorlu iklimlerde operasyon yeteneği
Başarı: Barışı koruma görevleri

23. EKAM – YUNANİSTAN

Özellik: Rehine kurtarmada uzmanlık
Başarı: Avrupa'da başarılı özel operasyonlar

22. GEO – İSPANYA

Özellik: Terörle mücadele odaklı birim
Başarı: ETA operasyonlarında gösterdiği başarı

21. KOPASSUS – ENDONEZYA

Özellik: Zorlu arazi şartlarına uyum
Başarı: Bölgesel isyanların bastırılması

20. KCT – HOLLANDA
Özellik: Uluslararası barışı koruma alanında uzman
Başarı: NATO görevlerinde kritik katkılar

19. BOPE – BREZİLYA
Özellik: Kentsel çatışma tecrübesi
Başarı: Favela güvenlik operasyonları

18. UNİT 777 – MISIR

Özellik: Yakın mesafe terör operasyonları
Başarı: Rehine kurtarma görevlerinde başarı

17 SAT – JAPONYA

Özellik: Hızlı rehine kurtarma kapasitesi
Başarı: Tokyo'daki kritik rehine krizlerinin çözümü

16. SSG – PAKİSTAN

Özellik: Sınır ötesi operasyonlara hazırlıklı
Başarı: Hindistan ile yaşanan kritik dönemlerde yürüttüğü görevler

15. NZSAS – YENİ ZELANDA

Özellik: Özel operasyonlarda yüksek etkinlik
Başarı: Afganistan'daki operasyonel başarılar

14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE

Özellik: Asimetrik tehditlere hızlı tepki
Başarı: Kuzey Kore'ye yönelik gizli görevler

13. JW GROM – POLONYA

Özellik: Hassas operasyon uzmanlığı
Başarı: Balkanlar ve Afganistan'daki başarıları

12. GIS – İTALYA

Özellik: Terörle mücadele yetkinliği
Başarı: Avrupa'daki kritik operasyonlar

11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN

Özellik: Yoğun kent güvenliği operasyonları
Başarı: Olimpiyatlar dönemindeki üst düzey güvenlik görevleri

10. SASR – AVUSTRALYA
Özellik: Uzun menzilli keşif uzmanlığı
Başarı: Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlar

9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN

Özellik: Büyük şehirlerde hızlı müdahale
Başarı: 2008 Mumbai saldırılarındaki rolü

8. GSG 9 – ALMANYA

Özellik: Rehine kurtarmada yüksek başarı
Başarı: 1977 Lufthansa uçak kurtarma operasyonu

7. JTF2 – KANADA

Özellik: Gizli operasyon kabiliyeti
Başarı: Afganistan ve Haiti görevlerinde etkinlik

6. GIGN – FRANSA

Özellik: Özel rehine kurtarma teknikleri
Başarı: 1994 Air France uçak operasyonu

5. SHAYETET 13 – İSRAİL

Özellik: Denizaltı sabotajında uzmanlık
Başarı: Çok sayıda başarılı deniz özel operasyonu