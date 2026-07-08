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Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

2026'nın en güçlü tank orduları açıklandı. Global Firepower tarafından yayımlanan listede Türkiye tank filosuyla Avrupa devlerini ezip geçti. İşte, dünya basınında geniş yankı uyandıran ve askeri dengeleri yeniden özetleyen o kritik sıralama...

Giriş Tarihi: 08.07.2026 14:32 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 14:33
Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

Küresel askeri güç dengelerini sarsan 2026 raporu yayımlandı! ABD merkezli Global Firepower, 145 ülkenin tank filosunu ve kara gücünü masaya yatırdı. Yerli projeler ve modernizasyon hamleleriyle sahadaki vurucu gücünü katlayan Türkiye, köklü Avrupa devlerini tek tek geride bıraktı.

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

Peki, küresel çapta en büyük ve en operasyonel tank filosuna sahip ülkeler hangileri? Çin, Rusya ve ABD gibi devlerin kıyasıya yarıştığı bu listede Türkiye zirveyi ne kadar zorluyor? İşte, dünya basınında geniş yankı uyandıran ve askeri dengeleri yeniden özetleyen o kritik sıralama...

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

DÜNYANIN EN BÜYÜK SAVAŞ TANKI FİLOLARI LİSTESİ! İŞTE O SIRALAMA VE TÜRKİYE'NİN YERİ

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Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

100 - PORTEKİZ ( 34 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

99 - NORVEÇ ( 36 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

98 - TACİKİSTAN ( 38 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

97 - DANİMARKA ( 44 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

96 - SLOVAKYA ( 45 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

95 - BOTSVANA ( 45 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

94 - BOSNA HERSEK ( 45 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

93 - AVUSTRALYA ( 46 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

92 - MALEZYA ( 48 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

91 - MORİTANYA ( 51 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

90 - SLOVENYA ( 54 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

89 - BOLİVYA ( 54 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

88 - LİBYA ( 55 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

87 - HIRVATİSTAN ( 55 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

86 - AVUSTURYA ( 56 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

85 - ZİMBABVE ( 60 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

84 - MOZAMBİK ( 60 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

83 - KONGO CUMHURİYETİ ( 61 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

82 - URUGUAY ( 62 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

81 - KATAR ( 62 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

80 - KANADA ( 74 TANK )

Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

79 - ZAMBİYA ( 75 TANK )