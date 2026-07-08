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Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?
Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı: Bakın Türkiye hangi devleri geride bıraktı?
2026'nın en güçlü tank orduları açıklandı. Global Firepower tarafından yayımlanan listede Türkiye tank filosuyla Avrupa devlerini ezip geçti. İşte, dünya basınında geniş yankı uyandıran ve askeri dengeleri yeniden özetleyen o kritik sıralama...
Giriş Tarihi: 08.07.2026 14:32
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 14:33