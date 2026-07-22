Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

Küresel askeri güç dengelerini altüst eden dev rapor yayımlandı! ABD merkezli dünyaca ünlü savunma analizi kuruluşu Global Firepower, 145 ülkenin kara gücünü ve zırhlı birliklerini mercek altına alarak 2026'nın en güçlü tank ordularını açıkladı. Son yıllarda atılan yerli ve milli savunma sanayii adımları ve modernizasyon hamleleriyle vurucu gücünü zirveye taşıyan Türkiye, listenin en dikkat çeken aktörü oldu.