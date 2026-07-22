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Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste
Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste
ABD merkezli Global Firepower, 2026 yılının en büyük tank filolarına sahip ülkelerini duyurdu. Yerli ve milli savunma hamleleriyle sahadaki caydırıcılığını katlayan Türkiye, köklü Avrupa ülkelerini tek tek geride bırakarak listeyi altüst etti. İşte askeri dengeleri değiştiren o sıralama...
Giriş Tarihi: 22.07.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 12:32