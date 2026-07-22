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Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

ABD merkezli Global Firepower, 2026 yılının en büyük tank filolarına sahip ülkelerini duyurdu. Yerli ve milli savunma hamleleriyle sahadaki caydırıcılığını katlayan Türkiye, köklü Avrupa ülkelerini tek tek geride bırakarak listeyi altüst etti. İşte askeri dengeleri değiştiren o sıralama...

Giriş Tarihi: 22.07.2026 12:31 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 12:32
Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

Küresel askeri güç dengelerini altüst eden dev rapor yayımlandı! ABD merkezli dünyaca ünlü savunma analizi kuruluşu Global Firepower, 145 ülkenin kara gücünü ve zırhlı birliklerini mercek altına alarak 2026'nın en güçlü tank ordularını açıkladı. Son yıllarda atılan yerli ve milli savunma sanayii adımları ve modernizasyon hamleleriyle vurucu gücünü zirveye taşıyan Türkiye, listenin en dikkat çeken aktörü oldu.

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

Köklü Avrupa devlerini geride bırakarak büyük bir gövde gösterisine imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yükselişi dünya basınında geniş yankı bulurken; gözler ABD, Rusya ve Çin gibi devlerin kıyasıya yarıştığı o kritik sıralamaya çevrildi.

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

DÜNYANIN EN BÜYÜK SAVAŞ TANKI FİLOLARI LİSTESİ! İŞTE O SIRALAMA VE TÜRKİYE'NİN YERİ

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Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

100 - PORTEKİZ ( 34 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

99 - NORVEÇ ( 36 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

98 - TACİKİSTAN ( 38 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

97 - DANİMARKA ( 44 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

96 - SLOVAKYA ( 45 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

95 - BOTSVANA ( 45 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

94 - BOSNA HERSEK ( 45 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

93 - AVUSTRALYA ( 46 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

92 - MALEZYA ( 48 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

91 - MORİTANYA ( 51 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

90 - SLOVENYA ( 54 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

89 - BOLİVYA ( 54 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

88 - LİBYA ( 55 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

87 - HIRVATİSTAN ( 55 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

86 - AVUSTURYA ( 56 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

85 - ZİMBABVE ( 60 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

84 - MOZAMBİK ( 60 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

83 - KONGO CUMHURİYETİ ( 61 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

82 - URUGUAY ( 62 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

81 - KATAR ( 62 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

80 - KANADA ( 74 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları Açıklandı! Türkiye Avrupa Devlerini Ezdi Geçti: İşte 2026 Dev Liste

79 - ZAMBİYA ( 75 TANK )