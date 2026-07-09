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Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye'den o yer...

Turkuaz sular, volkanik kayalar ve eşsiz manzaralar... Dünyanın dört bir yanında bulunan doğal havuzlar, hem görünümleri hem de oluşum hikâyeleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. İşte keşfetmeye değer 12 etkileyici doğal havuz...

Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:21 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 12:30
Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Kristal berraklığındaki suları ve kartpostalları aratmayan manzaralarıyla bu doğal oluşumlar, dünyanın en dikkat çekici destinasyonları arasında yer alıyor. İşte hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının hayran kaldığı 12 doğal havuz. Türkiye'den ise o bölge listeye damga vurdu...

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Champagne Pool (Yeni Zelanda)

Yeni Zelanda'nın jeotermal bölgesinde bulunan Champagne Pool, sıcak suyu ve mineral zenginliğiyle dikkat çeker. Turuncu renkli kenarları ve sürekli yükselen buharı nedeniyle adını şampanyayı andıran görüntüsünden alır.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Fairy Pools (İskoçya)

İskoçya'nın Skye Adası'ndaki Fairy Pools, dağlardan gelen buz gibi suların oluşturduğu küçük doğal havuzlardan oluşur. Kristal berraklığındaki suyu ve çevresindeki manzara doğa yürüyüşlerini unutulmaz kılar.

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Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Giola Lagünü (Yunanistan)

Taşoz Adası'nda bulunan Giola, kayaların arasında doğal yollarla oluşmuş bir deniz havuzudur. Dalgaların sürekli yenilediği suyu ve eşsiz manzarasıyla yaz aylarında yoğun ilgi görür.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Hamilton Pool Preserve (ABD)

Teksas'ta bulunan Hamilton Pool, binlerce yıl önce bir mağaranın çökmesi sonucu meydana gelmiştir. Şelaleyle beslenen doğal havuz, yemyeşil bitki örtüsü sayesinde etkileyici bir görünüme sahiptir.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Havasu Falls (ABD)

Arizona'daki Büyük Kanyon yakınlarında bulunan Havasu Falls, turkuaz renkli doğal havuzları ve etkileyici şelalesiyle ünlüdür. Kırmızı kayalıklarla mavi suların oluşturduğu kontrast benzersiz bir görüntü sunar.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Devil's Pool (Zambiya)

Victoria Şelalesi'nin kenarında yer alan Devil's Pool, dünyanın en sıra dışı doğal havuzlarından biridir. Su seviyesinin uygun olduğu dönemlerde, güvenli bir kaya bariyeri sayesinde rehber eşliğinde yüzülebilir.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Ik Kil Cenote (Meksika)

Maya uygarlığı döneminde kutsal kabul edilen Ik Kil, mağara tavanının çökmesiyle oluşmuş doğal bir obruk havuzudur. Sarkıt bitkileri ve berrak suyuyla adeta gizli bir cenneti andırır.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Kuang Si Şelaleleri (Laos)

Kireç taşı yataklarından süzülen mineralli suların oluşturduğu turkuaz havuzlar, Kuang Si Şelaleleri'nin en dikkat çekici bölümünü oluşturur. Sakin atmosferi ve berrak suyu sayesinde ziyaretçilerin favori duraklarından biridir.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Las Grietas (Galápagos, Ekvador)

Volkanik kayaların arasında oluşan dar su kanalı, berrak ve serin suyuyla yüzme ve şnorkelle dalış için ideal bir doğal havuz oluşturur. Suyun şeffaflığı sayesinde dipteki kayalar net şekilde görülebilir.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Las Pozas (Meksika)

Meksika'nın tropikal ormanları içinde yer alan Las Pozas, doğal havuzların sürreal bahçeler ve heykellerle birleştiği eşsiz bir noktadır. Doğa ile sanatın iç içe geçtiği bu alan, ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunar.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

To Sua Ocean Trench (Samoa)

Yaklaşık 30 metre derinliğindeki bu doğal havuz, volkanik bir çukurun okyanus suyuyla dolması sonucu oluşmuştur. Ahşap merdivenle inilen havuz, turkuaz rengiyle büyüleyici bir görüntü sunar.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Pamukkale Travertenleri (Türkiye)

Pamukkale, binlerce yıldır yer altından çıkan sıcak ve mineralli suların oluşturduğu beyaz traverten teraslarıyla dünyanın en ünlü doğal havuzlarından biridir. Hem doğal güzelliği hem de tarihi dokusuyla her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlar.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Dünyanın dört bir yanında bulunan en sıra dışı adaları sizler için derledik. Parlayan sahiller, betonla kaplı hayalet şehirler, uzayda gibi hissettiren tuhaf bitki örtüleri. İşte birbirinden ilgi çekici o adalar…

Socotra Adası (Yemen)

Ejderha kanı ağaçları ve tuhaf bitkileriyle Dünya'dan çok uzay hissi verir.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Hashima Adası (Japonya)

Tamamen terk edilmiş, betonla kaplı bir hayalet şehir adası.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Paskalya Adası (Şili)

Gizemli Moai heykelleri hâlâ nasıl taşındığı bilinmeyen bir medeniyetin izi.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Vaadhoo Adası (Maldivler)

Geceleri parlayan deniziyle "yıldızlı ada" olarak anılır.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Sable Adası (Kanada)

Sürekli yer değiştiren kumları ve vahşi atlarıyla ünlüdür.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Tristan da Cunha (Birleşik Krallık)

Dünyanın en izole yerleşim adalarından biri; en yakın kara binlerce kilometre uzakta.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Bora Bora (Fransız Polinezyası)

Turistik olmasına rağmen lagününün rengi ve volkanik yapısıyla sıra dışıdır.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Baffin Adası (Kanada)

Dev fiyortlar, buzullar ve neredeyse hiç bitmeyen geceler.

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Vizesiz seyahat imkânları her geçen gün daha fazla gezgini cezbediyor. Özellikle uzak ve egzotik rotalar, vize kolaylığı sayesinde artık hayal olmaktan çıkıyor. İşte Türk vatandaşlarının vize almadan keşfedebileceği, kültürü ve doğasıyla büyüleyen o gizli rotalar…

Asya – Egzotik & Uzak

1 - Tayland

Vize: Vizesiz (belirli süre)

Neden? Tropik adalar, sokak lezzetleri, tapınaklar

Öne çıkanlar: Phuket, Krabi, Bangkok

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

2 - Endonezya

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Egzotik kültür, plajlar, yoga & doğa

Öne çıkanlar: Ubud, Nusa Penida

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Malezya

Vize: Vizesiz

Neden? Modern şehir + yağmur ormanları

Öne çıkanlar: Kuala Lumpur, Langkawi

Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Sri Lanka

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Çay tarlaları, safari, mistik atmosfer

Öne çıkanlar: Ella, Sigiriya