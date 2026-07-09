Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye’den o yer...

Kristal berraklığındaki suları ve kartpostalları aratmayan manzaralarıyla bu doğal oluşumlar, dünyanın en dikkat çekici destinasyonları arasında yer alıyor. İşte hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının hayran kaldığı 12 doğal havuz. Türkiye'den ise o bölge listeye damga vurdu...