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Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye'den o yer...
Dünyanın en ilginç doğal havuzları: Milyonlarca yılda oluşan 12 muhteşem nokta! Türkiye'den o yer...
Turkuaz sular, volkanik kayalar ve eşsiz manzaralar... Dünyanın dört bir yanında bulunan doğal havuzlar, hem görünümleri hem de oluşum hikâyeleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. İşte keşfetmeye değer 12 etkileyici doğal havuz...
Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 12:30