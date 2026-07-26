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Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…
Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, küresel oylarla belirlenen en iyi 100 kıymalı yemeği sıraladı. Bosna Hersek ve Türkiye lezzetlerinin zirve için çekiştiği dev listede Adana Kebabı'ndan Beyti'ye, Islak Hamburger'den Kayseri Yağlaması'na kadar mutfağımızın gurur kaynakları yer aldı. Peki, Türk mutfağı kaç yemekle listede yer buldu, zirvenin sahibi kim oldu? İşte gastronomi dünyasını sallayan en iyi kıymalı yemekler ve Türkiye'nin göğüs kabartan başarısı...
Giriş Tarihi: 26.07.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 00:50