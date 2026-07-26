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Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, küresel oylarla belirlenen en iyi 100 kıymalı yemeği sıraladı. Bosna Hersek ve Türkiye lezzetlerinin zirve için çekiştiği dev listede Adana Kebabı'ndan Beyti'ye, Islak Hamburger'den Kayseri Yağlaması'na kadar mutfağımızın gurur kaynakları yer aldı. Peki, Türk mutfağı kaç yemekle listede yer buldu, zirvenin sahibi kim oldu? İşte gastronomi dünyasını sallayan en iyi kıymalı yemekler ve Türkiye'nin göğüs kabartan başarısı...

Giriş Tarihi: 26.07.2026 00:00 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 00:50
Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

Dünyanın en popüler lezzet rehberlerinden biri olan TasteAtlas, gastronomi dünyasını heyecanlandıran dev listesini paylaştı. Küresel ölçekte lezzet eleştirmenleri ve lezzet tutkunlarının oylarıyla belirlenmiş "Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeği" listesi açıklandı. Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş mutfak kültürlerinin yarışında Türk mutfağı damga vuran lezzetleriyle üst sıralara adını yazdırdı.

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

100. KJUFTETA PO CHIRPANSKI

Ülke: Bulgaristan
Puan: 3.8

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

99. BOCADILLO DE ALBÓNDIGAS

Ülke: İspanya
Puan: 3.8

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Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

98. KADINBUDU KÖFTE

Ülke: Türkiye
Puan: 3.8

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

97. DOMATES DOLMASI

Ülke: Türkiye
Puan: 3.8

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

96. HAKKEBØF

Ülke: Danimarka
Puan: 3.8

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

95. KEBAPCHE

Ülke: Bulgaristan
Puan: 3.8

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

94. TÖLTÖTT PAPRIKA

Ülke: Macaristan
Puan: 3.8

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

93. TİRE KÖFTESİ

Ülke: Türkiye
Puan: 3.8

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

92. MANİSA KEBABI

Ülke: Türkiye
Puan: 3.8

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

91. BØFSANDWICH

Ülke: Danimarka
Puan: 3.8

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

90. KJØTBOLLER

Ülke: Norveç
Puan: 3.8

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

89. KÖNIGSBERGER KLOPSE

Ülke: Almanya
Puan: 3.8

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

88. HACHIS PARMENTIER

Ülke: Fransa
Puan: 3.8

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

87. BAKSO GORENG

Ülke: Endonezya
Puan: 3.9

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

86. GEHAKTBALLEN

Ülke: Hollanda
Puan: 3.9

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

85. MAHSHI

Ülke: Suriye
Puan: 3.9

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

84. BAKSO SOLO

Ülke: Endonezya
Puan: 3.9

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

83. KOTLET MIELONY

Ülke: Polonya
Puan: 3.9

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

82. ISLAK HAMBURGER

Ülke: Türkiye
Puan: 3.9

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

81. FRIKADELLER

Ülke: Danimarka
Puan: 3.9

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

80. DOLMA

Ülke: Türkiye
Puan: 3.9

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

79. BİBER DOLMASI

Ülke: Türkiye
Puan: 3.9

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

78. KABAB LOGHMEH

Ülke: İran
Puan: 3.9

Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

77. GOLUBTSY

Ülke: Rusya
Puan: 3.9