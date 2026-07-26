Dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeği açıklandı: Türk mutfağı listeyi salladı! Zirvede dev kapışma…

Dünyanın en popüler lezzet rehberlerinden biri olan TasteAtlas, gastronomi dünyasını heyecanlandıran dev listesini paylaştı. Küresel ölçekte lezzet eleştirmenleri ve lezzet tutkunlarının oylarıyla belirlenmiş "Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeği" listesi açıklandı. Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş mutfak kültürlerinin yarışında Türk mutfağı damga vuran lezzetleriyle üst sıralara adını yazdırdı.