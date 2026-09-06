Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

Dünyaca ünlü şefler ve gurmeler oyladı, dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Dünya devlerini geride bırakıp 1 numaraya yerleşen o meşhur Türk lezzeti hangisi oldu? İşte zirvedeki lezzetimiz ve o liste... 20. Prego, Portekiz 19. Mozzarella in carozza, İtalya 18. Tost Skagen, İsveç 17. Sánguche de milanesa, Arjantin 16. Hot Chicken Sandwich, ABD 15. Jibarito, Porto Riko 14. Butifarra, Peru 13. Montreal smoked meat, Kanada 12. Pan con chicharrón, Peru 11. Panino con la porchetta (Porchetta sandwich), İtalya 10. Sandwich de lomo, Arjantin 9. Texas Brisket Sandwich, ABD 8. Bánh mì thịt (Meat and Cold Cuts Bánh Mì), Vietnam 7. Panino col polpo, İtalya 6. Arepa reina pepiada, Venezuela 5. Shawarma, Lübnan 4. Maine-style Lobster Roll, ABD 3. Bánh mì, Vietnam 2. Bánh mì heo quay (Roasted Pork Belly Bánh Mì), Vietnam 1. Tombik Döner, Türkiye