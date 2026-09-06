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Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

TasteAtlas "Dünyanın En İyi Sandviçleri" listesini paylaştı. Küresel mutfakları sollayarak dünya birincisi seçilen o lezzetimiz listeye damga vurdu. Peki, zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

Giriş Tarihi: 06.09.2026 14:24 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 14:25
Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

Dünyaca ünlü şefler ve gurmeler oyladı, dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Dünya devlerini geride bırakıp 1 numaraya yerleşen o meşhur Türk lezzeti hangisi oldu? İşte zirvedeki lezzetimiz ve o liste...

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

20. Prego, Portekiz

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

19. Mozzarella in carozza, İtalya

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Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

18. Tost Skagen, İsveç

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

17. Sánguche de milanesa, Arjantin

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

16. Hot Chicken Sandwich, ABD

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

15. Jibarito, Porto Riko

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

14. Butifarra, Peru

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

13. Montreal smoked meat, Kanada

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

12. Pan con chicharrón, Peru

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

11. Panino con la porchetta (Porchetta sandwich), İtalya

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

10. Sandwich de lomo, Arjantin

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

9. Texas Brisket Sandwich, ABD

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

8. Bánh mì thịt (Meat and Cold Cuts Bánh Mì), Vietnam

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

7. Panino col polpo, İtalya

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

6. Arepa reina pepiada, Venezuela

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

5. Shawarma, Lübnan

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

4. Maine-style Lobster Roll, ABD

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

3. Bánh mì, Vietnam

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

2. Bánh mì heo quay (Roasted Pork Belly Bánh Mì), Vietnam

Dünyanın en iyi 20 sandviçi belli oldu! Zirvedeki o Türk lezzeti hangisi?

1. Tombik Döner, Türkiye