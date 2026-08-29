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Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...
Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...
TasteAtlas "Dünyanın En İyi Donmuş Tatlıları" listesini yayınladı. İngiltere'nin ikonik kaymaklı dondurması, İtalya'nın meşhur gelatolarıyla gibi birçok ülkeden çeşit listeyi domine etti. Türkiye'nin gururu ise lezzeti ve benzersiz dokusuyla ilk sıralarda yer aldı. İşte en iyi 20 dondurulmuş tatlı...
Giriş Tarihi: 29.08.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 12:03