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Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

TasteAtlas "Dünyanın En İyi Donmuş Tatlıları" listesini yayınladı. İngiltere'nin ikonik kaymaklı dondurması, İtalya'nın meşhur gelatolarıyla gibi birçok ülkeden çeşit listeyi domine etti. Türkiye'nin gururu ise lezzeti ve benzersiz dokusuyla ilk sıralarda yer aldı. İşte en iyi 20 dondurulmuş tatlı...

Giriş Tarihi: 29.08.2026 11:56 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 12:03
Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında içimizi ferahlatacak, kış aylarında ise tatlı krizlerimizin kurtarıcısı olacak en lezzetli kaçamak şüphesiz dondurmalar ve donmuş tatlılar. Dünya genelindeki geleneksel lezzetleri ve kullanıcı oylarını derleyen gastronomi platformu TasteAtlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi Donmuş Tatlıları" listesini yayınladı. Bu lezzet haritasında, geleneksel Türk dondurması da kendine üst sıralarda yer buldu.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

20. SORBETES (FİLİPİNLER / 4.1 PUAN)

Yerel halkın sokaklarda satılması nedeniyle esprili bir şekilde "kirli dondurma" dediği; mango, peynir ve mor yer elması (ube) gibi egzotik aromalarla yapılan ve genellikle ekmek arası sandviç olarak tüketilen Filipinler dondurması.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

19. GELATO ALLO ZABAİONE (İTALYA / 4.1 PUAN)

Yumurta sarısı ve şekerin çırpılmasıyla hazırlanan İtalyanların ünlü köpüksü kremasının Marsala veya Vin Santo gibi tatlı şaraplarla zenginleştirilerek gelatoya dönüştürülmüş hali.

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Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

18. STRACCİATELLA (BERGAMO, İTALYA / 4.1 PUAN)

Sütlü ve kremalı dondurmanın içine, çırpılan çikolata parçalarının kırılmasıyla yapılan; ismini meşhur İtalyan yumurta çorbasından alan çıtır çikolatalı klasik.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

17. GELATO AL CİOCCOLATO (İTALYA / 4.1 PUAN)

İlk tarifi 1692 yılında Napoli'de yayınlanan, kakao tozu ve çikolatanın düşük hızda çırpılmasıyla elde edilen geleneksel, kadifemsi çikolatalı gelato.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

16. AFFOGATO AL CAFFÈ (İTALYA / 4.2 PUAN)

Sıcak espresso kahvesinin, bir top vanilyalı gelatonun üzerine dökülmesiyle hazırlanan, İtalyan yemeklerinin mükemmel kapanış tatlısı.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

15. BACİO GELATO (İTALYA / 4.2 PUAN)

Adı İtalyanca "Öpücük" anlamına gelen, meşhur Baci Perugina çikolatasından esinlenilmiş, parça fındıklı çikolatalı nefis bir gelato çeşidi.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

14. GELATO AL FİOR Dİ LATTE (İTALYA / 4.2 PUAN)

Sadece süt, krema ve şekerden üretilen; ek içeriklerle gölgelenmeyen temiz aromasıyla dondurma ustalarının ustalığını kanıtladığı en saf gelato çeşidi.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

13. GELATO AL CİOCCOLATO FONDENTE (İTALYA / 4.2 PUAN)

Yüksek kaliteli bitter çikolatanın süt ve kremayla buluştuğu, yoğun ve buruk çikolata tadıyla büyüleyen koyu renkli asil bir gelato.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

12. BROWNİE SUNDAE (4.2 PUAN)

Zengin, sıcak ve nemli çikolatalı brownie dilimlerinin üzerine eklenen dondurma topları, çikolata sosu, karamel ve krem şantiyle zenginleştirilen tam bir tatlı bombası.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

11. GRANİTA Dİ MANDORLA (SİCİLYA, İTALYA / 4.2 PUAN)

Badem ezmesi veya öğütülmüş bademlerin şeker ve suyla dondurulmasıyla yapılan, Sicilya'da sabahları yanında brioche ekmeğiyle kahvaltıda tüketilen ikonik bir buzlu tatlı.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

10. QUESO HELADO (AREQUİPA, PERU / 4.2 PUAN)

Adı "peynir dondurması" olsa da peynir içermeyen; süt, tarçın, karanfil ve hindistan ceviziyle yapılıp üzerine tarçın serpilerek sunulan tarihi bir manastır tatlısı.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

9. TARTUFO Dİ PİZZO (PİZZO, İTALYA / 4.2 PUAN)

Calabria bölgesinde elle şekillendirilen; dışı çikolata ve fındıklı gelato, içi akışkan bitter çikolata dolgulu ve kakao kaplı bir lezzet topu.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

8. GİANDUİA GELATO (PİEDMONT, İTALYA / 4.3 PUAN)

19. yüzyıldan beri süregelen fındık ve sütlü çikolata aşkının gelato halini almış, pürüzsüz ve parça fındıksız efsanevi versiyonu.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

7. KULFİ (DELHİ, HİNDİSTAN / 4.3 PUAN)

Babür İmparatorluğu dönemine dayanan, sütün saatlerce kaynatılarak karamelize edilmesiyle üretilen, safran, antep fıstığı ve gül suyuyla tatlandırılan konik şekilli yoğun Hint dondurması.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

6. GELATO ALLA NOCCİOLA (İTALYA / 4.3 PUAN)

Piemonte bölgesinin dünyaca ünlü fındıklarından elde edilen ezmeyle hazırlanan, buram buram fındık aromalı klasik bir İtalyan gelatosu.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

5. CREMOLADA (PERU / 4.3 PUAN)

Taze meyve püresi, şeker ve suyun dondurulup ardından tıraşlanmasıyla yapılan; smoothie ile karlı buz arası ferahlatıcı bir Güney Amerika lezzeti.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

4. FROZEN CUSTARD (WİSCONSİN, ABD / 4.3 PUAN)

Az hava ile çırpılarak yoğunlaştırılan, yumurta sarısı içeren kremsi bir lezzet. Dondurulmadan taze servis edildiği için yumuşak ama ağır kıvamıyla fark yaratıyor.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

3. KAHRAMANMARAŞ DONDURMASI (TÜRKİYE / 4.3 PUAN)

Eşsiz çiğnenebilir dokusu, erimeye karşı direnci, keçi sütü, şeker, mastik reçinesi ve salep aromasıyla kesme dondurmamız dünya üçüncüsü seçildi. Bölgede bıçak ve çatalla yenmesiyle biliniyor.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

2. GELATO AL PİSTACCHİO (İTALYA / 4.4 PUAN)

İtalyanların meşhur fıstıklı gelatosu. Süt, krema, yumurta ve şekerin antep fıstığı ezmesiyle birleştiği bu lezzetin en kalitelisi, Sicilya'nın Bronte kasabasında yetişen fıstıklarla yapılıyor.

Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı! İşte Çatalla Kesilen O Türk Lezzetinin Sırası...

1. KAYMAKLI İNGİLİZ DONDURMASI (İNGİLTERE / 4.5 PUAN):

Cornwall bölgesine özgü bu lezzet; yoğun ve kadifemsi kıvamını özel Cornish bütün sütü, yumurta ve clotted cream adı verilen yöresel kaymaktan alıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör