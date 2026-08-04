Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu
Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu
Gastronomi dünyasını sallayan "Dünyanın En İyi Ekmekleri" sıralaması açıklandı! Geleneksel lezzetlerin yarıştığı küresel listede Türkiye'nin zengin hamur işi kültürü yine şov yaptı. İşte gastronomi dünyasının dikkatini çeken gurur kaynağı lezzetlerimiz...
Giriş Tarihi: 04.08.2026 15:13
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 15:14