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Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

Gastronomi dünyasını sallayan "Dünyanın En İyi Ekmekleri" sıralaması açıklandı! Geleneksel lezzetlerin yarıştığı küresel listede Türkiye'nin zengin hamur işi kültürü yine şov yaptı. İşte gastronomi dünyasının dikkatini çeken gurur kaynağı lezzetlerimiz...

Giriş Tarihi: 04.08.2026 15:13 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 15:14
Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

Uluslararası gastronomi otoriteleri dünyanın en iyi ekmeklerini belirlerken bu kez sadece tada değil; geleneksel üretim yöntemlerine ve kültürel mirasa da baktı. Nesilden nesile aktarılan fırıncılık kültürümüz, dev listede göğsümüzü kabarttı.

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

TEREYAĞLI SARIMSAKLI NAAN- HİNDİSTAN

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

PAN DE BONO- KOLOMBİYA

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Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

BAFRA PİDESİ

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

FOCACCİA ALLA GENOVESE- İTALYA

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

AMRİTSARİ KULCHA- HİNDİSTAN

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

ROTİ CANAİ- MALEZYA

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

ROTİ CANAİ- İTALYA

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

MAHJOUBA- CEZAYİR

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

BOLO DO CACO- PORTEKİZ

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

PATATESLİ NAAN- HİNDİSTAN

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

PAROTTA- HİNDİSTAN

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

MEKİKA- BULGARİSTAN

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

PÃO DE QUEİJO- BREZİLYA

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

ROTİ PRATA- SİNGAPUR

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

PÃO ALENTEJANO- PORTEKİZ

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

ALMOJÁBANA- KOLOMBİYA

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

NAAN- HİNDİSTAN

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

PİADİNA ROMAGNOLA- İTALYA

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

PAİN DE CAMPAGNE- FRANSA

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

NAN-E BARBARİ- İRAN

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

PAMPUŞKA- UKRAYNA

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

M'SEMEN- FAS

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

SOMUN- BOSNA HERSEK

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

MARRAQUETA- ŞİLİ