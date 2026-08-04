Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Listeye Türkiye’den o lezzetler adeta damga vurdu

Uluslararası gastronomi otoriteleri dünyanın en iyi ekmeklerini belirlerken bu kez sadece tada değil; geleneksel üretim yöntemlerine ve kültürel mirasa da baktı. Nesilden nesile aktarılan fırıncılık kültürümüz, dev listede göğsümüzü kabarttı.