Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

Dünyaca ünlü seyahat ve gastronomi platformu TasteAtlas, mutfakların en zengin ve iştah kabartan kategorilerinden biri olan "Dünyanın En İyi Kremalı Lezzetleri" listesini yayınladı. Listede birçok ülkenin dünyaca ünlü tatlı ve yemekleri kıyasıya yarıştı. Uluslararası gurmelerin oylarıyla şekillenen lezzet haritasında, Türk mutfağının asırlık mirası da üst sıralara adını yazdırdı.