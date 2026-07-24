Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!
Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!
Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi kremalı lezzetlerini açıkladı. Fransız Crème Brûlée'sinden Amerikan Cheesecake'ine, Rusların Napolyon pastasından İtalyan Bomboloni'sine kadar dünya devlerinin kapıştığı listede Türkiye gururu yaşandı. İncecik çıtır yufkası, bol fıstığı ve damakta eriyen süt kaymağıyla bilinen o efsanevi şerbetli tatlımız ön plana çıktı. Peki, dünyanın en iyi kremalı lezzetleri neler oldu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.07.2026 22:17
Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 22:26