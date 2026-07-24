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Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi kremalı lezzetlerini açıkladı. Fransız Crème Brûlée'sinden Amerikan Cheesecake'ine, Rusların Napolyon pastasından İtalyan Bomboloni'sine kadar dünya devlerinin kapıştığı listede Türkiye gururu yaşandı. İncecik çıtır yufkası, bol fıstığı ve damakta eriyen süt kaymağıyla bilinen o efsanevi şerbetli tatlımız ön plana çıktı. Peki, dünyanın en iyi kremalı lezzetleri neler oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.07.2026 22:17 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 22:26
Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

Dünyaca ünlü seyahat ve gastronomi platformu TasteAtlas, mutfakların en zengin ve iştah kabartan kategorilerinden biri olan "Dünyanın En İyi Kremalı Lezzetleri" listesini yayınladı. Listede birçok ülkenin dünyaca ünlü tatlı ve yemekleri kıyasıya yarıştı. Uluslararası gurmelerin oylarıyla şekillenen lezzet haritasında, Türk mutfağının asırlık mirası da üst sıralara adını yazdırdı.

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

30. SİR İ VRHNJE

Ülke: Hırvatistan

Puan: 4.1

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

29. GZİK

Ülke: Polonya

Puan: 4.1

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Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

28. BANOFFEE PİE

Ülke: İngiltere

Puan: 4.1

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

27. GELATO ALLO ZABAİONE

Ülke: İtalya

Puan: 4.1

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

26. STRACCİATELLA

Ülke: İtalya

Puan: 4.1

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

25. KREMNA REZİNA

Ülke: Slovenya

Puan: 4.1

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

24. ŞÖBİYET

Ülke: Türkiye

Puan: 4.1

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

23. SOUFFLÉ

Ülke: Fransa

Puan: 4.1

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

22. FRAİSİER

Ülke: Fransa

Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

21. NEW YORK-STYLE CHEESECAKE

Ülke: ABD

Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

20. SHE-CRAB SOUP

Ülke: ABD

Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

19. MACHANKA

Ülke: Belarus

Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

18. GÂTEAU MİLLE CRÊPES

Ülke: Fransa

Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

17. BOMBOLONİ

Ülke: İtalya

Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

16. GRATİN

Ülke: Fransa

Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

15. JORDGUBBSTÅRTA

Ülke: İsveç

Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

14. PASTİCCİOTTO

Ülke: İtalya

Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

13. NAPOLYEON TORT

Ülke: Rusya

Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

12. ENCHİLADAS SUİZAS

Ülke: Meksika

Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

11. MOULES MARİNİÈRE À LA CRÈME

Ülke: Fransa

Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

10. GRATİN DAUPHİNOİS

Ülke: Fransa

Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

9. KARPATKA

Ülke: Polonya

Puan: 4.3

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

8. TARTE FLAMBÉE

Ülke: Fransa

Puan: 4.3

Dünyanın en iyi kremalı lezzetleri açıklandı: Türkiye’den o çıtır lezzet zirveyi zorladı!

7. CRÈME BRÛLÉE

Ülke: Fransa

Puan: 4.3