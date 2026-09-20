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Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

TasteAtlas dünyanın en iyi 35 kurabiyesini açıkladı! Dünya mutfaklarının yarıştığı prestijli listeye Türkiye'den iki nefis lezzet damga vurdu. Peki, dünya devlerini sollayıp listeye giren o meşhur kurabiyelerimiz hangileri? İşte yanıtı

Giriş Tarihi: 20.09.2026 16:48 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 16:51
Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

TasteAtlas merakla beklenen "Dünyanın En İyi Kurabiyeleri" listesini paylaştı. Küresel rekabette öne çıkan Türk lezzetleri kaçıncı sırada? İşte dünyanın konuştuğu o liste...

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

1. Makroud el louse, Cezayir

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

2. Melomakarona, Yunanistan

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

3. Alfajores, Arjantin

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

4. Stroopwafel, Hollanda

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

5. Petticoat Tails, İskoçya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

6. Chocolate Chip Cookie, ABD

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

7. Baci di dama, İtalya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

8. Speculaas, Hollanda

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

9. Canestrelli (Liguria), İtalya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

10. Pardubickı perník, Çekya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

11. Vanillekipferl, Avusturya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

12. Marranitos, Meksika

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

13. Kaab el ghazal, Fas

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

14. Baci di Alassio, İtalya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

15. Toruńskie pierniki, Polonya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

16. Figolla, Malta

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

17. Laskonky, Slovakya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

18. Sablé, Fransa

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

19. Štramberské uši, Çekya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

20. Bredele, Fransa

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

21. Koloocheh, İran

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

22. Amygdalotá, Yunanistan

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

23. Nürnberger Lebkuchen, Almanya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

24. Silvanas, Filipinler