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Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesi açıklandı: Listeyi altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

TasteAtlas dünyanın en iyi 35 kurabiyesini açıkladı! Dünya mutfaklarının yarıştığı prestijli listeye Türkiye'den iki nefis lezzet damga vurdu. Peki, dünya devlerini sollayıp listeye giren o meşhur kurabiyelerimiz hangileri? İşte yanıtı

Giriş Tarihi: 20.09.2026 16:48 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 16:51