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Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye'den de 3 efsane var

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, merakla beklenen 2026 yılı raporunu ilan etti. Uluslararası gurmelerin ve gastronomi tutkunlarının oylarıyla şekillenen prestijli listede, dünyanın en iyi kuruyemişleri kıyasıya bir yarışın ardından belli oldu.

Giriş Tarihi: 10.07.2026 11:40 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 11:41