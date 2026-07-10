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Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye'den de 3 efsane var

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, merakla beklenen 2026 yılı raporunu ilan etti. Uluslararası gurmelerin ve gastronomi tutkunlarının oylarıyla şekillenen prestijli listede, dünyanın en iyi kuruyemişleri kıyasıya bir yarışın ardından belli oldu.

Giriş Tarihi: 10.07.2026 11:40 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 11:41
Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye’den de 3 efsane var

Listenin zirvesine ise Türkiye'nin coğrafi işaretli 3 eşsiz lezzeti damga vurdu. Milli gururlarımız, güçlü küresel rakiplerini geride bırakarak dünyanın en iyi kuruyemişleri arasında zirveye ortak olmayı başardı.

Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye’den de 3 efsane var

FYSTİKİ AEGİNAS (AEGİNA FISTIĞI) - YUNANİSTAN

Yunanistan'ın Aegina adasında yetiştirilen bu dünyaca ünlü tescilli fıstık, listenin zirvesinde yer alıyor. Adanın volkanik toprak yapısı ve kurak iklimi sayesinde, kabuğu hafif pembe-mor renkli, içi ise yoğun aromalı ve oldukça lezzetlidir.

Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye’den de 3 efsane var

PİSTACCHİO VERDE Dİ BRONTE - İTALYA

Sicilya'da, aktif Etna Yanardağı'nın eteklerindeki mineralli topraklarda yetiştirilir. "Sicilya'nın Yeşil Altını" olarak bilinen bu fıstık, parlak yeşil rengi, keskin kokusu ve özellikle lüks tatlılarda, dondurmalarda kullanılmasıyla ünlüdür.

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Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye’den de 3 efsane var

ANTEP FISTIĞI - TÜRKİYE

Gaziantep bölgesinin kavurucu yaz güneşi ve verimli topraklarında hayat bulan milli gururumuzdur. Diğer fıstıklara göre daha küçük yapıda olmasına rağmen yüksek yağ oranı, canlı yeşil rengi ve benzersiz yoğun aromasıyla dünya tatlıcılık sektörünün vazgeçilmezidir.

Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye’den de 3 efsane var

MARCONA BADEMİ - İSPANYA

"Bademlerin Kraliçesi" olarak kabul edilen Marcona, klasik bademlere göre daha yuvarlak, yassı ve yumuşak dokuludur. Isırıldığında ağızda dağılan tereyağımsı yapısı ve yüksek nem oranı nedeniyle gurme mutfaklarda kızartılarak veya tuzlanarak tüketilir.

Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye’den de 3 efsane var

MAKADEMYA (MACADAMİA) - AVUSTRALYA

Kökeni Avustralya olan bu lüks kuruyemiş, son derece sert kabuğuyla bilinir. İç kısmı krem renginde, kremsi ve yoğun yağlı bir dokuya sahiptir. Hafif tatlımsı aromasıyla dünyanın en prestijli ve pahalı atıştırmalıklarından biridir.

Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye’den de 3 efsane var

FYSTİKİ MEGARON - YUNANİSTAN

Yunanistan'ın Megara bölgesinde asırlardır üretilen geleneksel bir fıstık türüdür. İklimsel avantajlar sayesinde kabuğu çıtır, içi ise hafif tatlı ve taze bir aromaya sahiptir. Akdeniz pazarında oldukça popülerdir.

Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye’den de 3 efsane var

KELİFOTO FYSTİKİ FTHİOTİDAS - YUNANİSTAN

Fthiotida bölgesine özgü, coğrafi işaretli bir diğer Yunan fıstığıdır. Geleneksel yöntemlerle toplanıp kurutulan bu fıstık, dengeli tuz oranı ve ağızda uzun süre kalan temiz, aromatik tadıyla listede kendine yer bulmuştur.

Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye’den de 3 efsane var

CASTANHA DA TERRA FRİA - PORTEKİZ

Portekiz'in soğuk kuzey bölgelerinde yetiştirilen bu özel kestane, yüksek kaliteli nişasta yapısıyla öne çıkar. Özellikle kış aylarında sokaklarda közlenerek satılan, tatlı yapımında sıkça tercih edilen, kabuğu kolay soyulan etli bir türdür.

Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye’den de 3 efsane var

MANDORLE (SİCİLYA BADEMİ) - İTALYA

İtalya'nın Sicilya adasında, özellikle güneydoğu güneşinde olgunlaşan paha biçilemez bir bademdir. İçerdiği yüksek kaliteli doğal yağlar ve yoğun badem esansı sayesinde İtalyanların ünlü marzipan (badem ezmesi) ve likör yapımında başrolü oynar.

Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye’den de 3 efsane var

NOCCİOLA DEL PİEMONTE - İTALYA

İtalya'nın Piemonte bölgesinde yetişen ve koruma altındaki bu fındık, küresel çikolata endüstrisinin en sevdiği çeşittir. Kusursuz küresel şekli, kavrulduğunda ortaya çıkan yoğun kokusu ve kabuğundan çok rahat ayrılmasıyla bilinir.

Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye’den de 3 efsane var

AYDIN KESTANESİ - TÜRKİYE

Ege'nin dünyaca ünlü coğrafi işaretli sembolüdür. Aydın dağlarının bol güneşli ve nemli havasında yetişen bu kestane; iri boyutu, yumuşak dokusu ve kolayca soyulan iç kabuğu sayesinde özellikle kestane şekeri imalatında dünya lideridir.

Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye’den de 3 efsane var

BREZİLYA CEVİZİ (BRAZİL NUT) - BREZİLYA

Amazon yağmur ormanlarındaki devasa ağaçlardan toplanan, oldukça iri ve üçgen kabuklu bir kuruyemiştir. Çok yüksek oranda selenyum içeren bu ceviz, odunsu aroması ve sert, yoğun yağlı dokusuyla tam bir sağlık deposudur.

Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye’den de 3 efsane var

GİRESUN TOMBUL FINDIĞI - TÜRKİYE

Karadeniz'in dünyaya ihraç ettiği en değerli tarım markasıdır. İdeal iklim ve toprak şartları sayesinde dünyadaki en yüksek yağ ve protein oranına sahip fındıktır. Kavrulduğunda yaydığı benzersiz koku ve çıtır yapısıyla kalitesi uluslararası düzeyde tescillidir.

Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye’den de 3 efsane var

NOİX DE GRENOBLE - FRANSA

Fransa'nın Grenoble bölgesinde koruma altında üretilen bu tarihi ceviz, ince kabuğu ve açık renkli, dolgun iç yapısıyla tanınır. Hafif buruk ama tatlı bitişli aromasıyla Fransız peynir tabaklarının ve salatalarının vazgeçilmez eşlikçisidir.

Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye’den de 3 efsane var

ALMENDRA DE MALLORCA - İSPANYA

Mallorca adasının kireçli topraklarında yetişen ve sıvı yağ oranı oldukça yüksek olan gurme bir İspanyol bademidir. Kendine has hafif tatlımtırak aromasıyla adanın geleneksel kek ve hamur işi tariflerinde asırlardır temel malzeme olarak kullanılır.

Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Gurmeler seçti: Listede Türkiye’den de 3 efsane var

FUSTUQ HALABİ (HALEP FISTIĞI) - SURİYE

Orta Doğu mutfağının en köklü lezzetlerinden biri olan Halep fıstığı, listenin kapanışını yapıyor. Kurak iklimde yetiştiği için oldukça keskin, yoğun ve baskın bir fıstık aromasına sahiptir. Bölgenin geleneksel şerbetli tatlılarına karakterini veren ana unsurdur.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör