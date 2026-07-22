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Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye'den o lezzet hala zirvede...

Dünyaca ünlü lezzet rehberi TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 20 Sandviçi" listesini güncelledi! Gastronomi dünyasını sallayan yeni sıralamada Türkiye'nin gururu olan o geleneksel lezzet, rakiplerini geride bırakarak zirvedeki yerini korumayı başardı.

Giriş Tarihi: 21.07.2026 14:00 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 12:27
Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

Milyonlarca gurmenin ve lezzet tutkununun oylarıyla şekillenen listede büyük sürprizler yaşansa da Türkiye'nin ikonik sokak lezzeti tahtını kimseye kaptırmadı. İtalyan panini'sinden Vietnam'ın banh mi'sine kadar pek çok küresel devi geride bırakan bu benzersiz tat, bir kez daha dünyanın en iyisi seçildi.

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

İşte gastronomi dünyasının konuştuğu o listenin detayları ve zirvedeki lezzetimiz...

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

20. Mozzarella in carozza, İtalya - 4.2★

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Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

19. Çoripán, Arjantin - 4.2★

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

18. Tost Skagen, İsveç - 4.2★

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

17. Sánguche de milanesa, Arjantin - 4.3★

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

16. Hot Chicken Sandwich, ABD - 4.3★

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

15. Jibarito, Porto Riko - 4.3★

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

14. Butifarra, Peru - 4.3★

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

13. Montreal smoked meat, Kanada - 4.3★

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

12. Pan con chicharrón, Peru - 4.3★

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

11. Panino con la porchetta (Porchetta sandwich), İtalya - 4.3★

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

10. Sandwich de lomo, Arjantin - 4.3★

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

9. Texas Brisket Sandwich, ABD - 4.3★

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

8. Bánh mì thịt (Meat and Cold Cuts Bánh Mì), Vietnam - 4.4★

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

7. Panino col polpo, İtalya - 4.4★

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

6. Arepa reina pepiada, Venezuela - 4.4★

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

5. Maine usulü ıstakozlu sandviç, ABD - 4.4★

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

4. Shawarma, Lübnan - 4.4★

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

3. Bánh mì, Vietnam - 4.4★

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

2. Bánh mì heo quay (Roasted Pork Belly Bánh Mì), Vietnam - 4.5★

Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

1. Tombik Döner, Türkiye - 4.5★

Haber Girişi Serap Salman - Editör