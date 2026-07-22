Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye’den o lezzet hala zirvede...

Milyonlarca gurmenin ve lezzet tutkununun oylarıyla şekillenen listede büyük sürprizler yaşansa da Türkiye'nin ikonik sokak lezzeti tahtını kimseye kaptırmadı. İtalyan panini'sinden Vietnam'ın banh mi'sine kadar pek çok küresel devi geride bırakan bu benzersiz tat, bir kez daha dünyanın en iyisi seçildi.