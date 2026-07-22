Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye'den o lezzet hala zirvede...
Dünyanın en iyi sandviçleri: TasteAtles listeyi baştan yazdı! Türkiye'den o lezzet hala zirvede...
Dünyaca ünlü lezzet rehberi TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 20 Sandviçi" listesini güncelledi! Gastronomi dünyasını sallayan yeni sıralamada Türkiye'nin gururu olan o geleneksel lezzet, rakiplerini geride bırakarak zirvedeki yerini korumayı başardı.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 14:00
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 12:27