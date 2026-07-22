Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

Mutfak dünyasının en güvenilir lezzet rehberlerinden biri olan TasteAtlas, bu kez yemeklere o eşsiz aromayı ve derinliği katan sarımsaklı lezzetleri mercek altına aldı. Dünya genelinden yüzlerce geleneksel tarifin oylandığı "Sarımsağın En Çok Yakıştığı Dünyanın En Yemekleri" listesi resmi olarak açıklandı. Geniş bir coğrafyanın yarıştığı listeye; Türk mutfağının asırlık lezzet gelenekleri ve tescilli kebapları adeta damga vurdu.