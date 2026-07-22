Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!
Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!
Dünya mutfağının rehberi TasteAtlas duyurdu! Gastronomi tutkunlarının heyecanla beklediği "Sarımsağın En Çok Yakıştığı Dünyanın En İyi Yemekleri" listesi açıklandı. Listede, Türk mutfağı damak çatlatan lezzetleriyle ön plana çıktı. Peki, sarımsağın başrolde olduğu en iyi yemekler hangileri seçildi? Türkiye listeye hangi lezzetleriyle damga vurdu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.07.2026 23:57
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 00:07