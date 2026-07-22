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Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

Dünya mutfağının rehberi TasteAtlas duyurdu! Gastronomi tutkunlarının heyecanla beklediği "Sarımsağın En Çok Yakıştığı Dünyanın En İyi Yemekleri" listesi açıklandı. Listede, Türk mutfağı damak çatlatan lezzetleriyle ön plana çıktı. Peki, sarımsağın başrolde olduğu en iyi yemekler hangileri seçildi? Türkiye listeye hangi lezzetleriyle damga vurdu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.07.2026 23:57 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 00:07
Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

Mutfak dünyasının en güvenilir lezzet rehberlerinden biri olan TasteAtlas, bu kez yemeklere o eşsiz aromayı ve derinliği katan sarımsaklı lezzetleri mercek altına aldı. Dünya genelinden yüzlerce geleneksel tarifin oylandığı "Sarımsağın En Çok Yakıştığı Dünyanın En Yemekleri" listesi resmi olarak açıklandı. Geniş bir coğrafyanın yarıştığı listeye; Türk mutfağının asırlık lezzet gelenekleri ve tescilli kebapları adeta damga vurdu.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

1. NAPOLİTEN PİZZA (PİZZA MARİNARA - İTALYA)

İtalya'nın en sembolik mutfak eserlerinden biri olan gerçek Napoli pizzasının en temel iki varyasyonundan biridir. İncecik açılan ve kenarları havadar bir şekilde kabaran hamurun üzerine domates sosu, zeytinyağı, kekik ve sarımsak eklenerek yüksek ısıdaki fırınlarda pişirilir.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

2. KONTOSOUVLI (YUNANİSTAN)

Büyük domuz eti parçalarının sarımsak, kekik, biberiye, kırmızı biber, zeytinyağı, limon suyu ve kırmızı şarapla marine edildikten sonra şişe geçirilerek açık ateşte yavaşça pişirilmesiyle yapılan geleneksel bir Yunan yemeğidir.

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Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

3. TEREYAĞLI SARIMSAKLI NAAN (HİNDİSTAN)

Un, yoğurt, kabartma tozu, şeker ve tuzla hazırlanan hamurun geleneksel yüksek sıcaklıktaki tandır fırınlarında pişirilmesiyle elde edilen popüler bir Hint yassı ekmeğidir. Fırından çıkan sıcak ekmeğin üzerine bolca tereyağı veya sade yağ sürülüp kıyılmış taze sarımsak serpiştirilerek hazırlanır; özellikle köri ve soslu et yemeklerinin yanında tüketilir.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

4. KEPTA DUONA (LİTVANYA)

İnce dilimlenmiş çavdar ekmeğinin tavada kısa süre kızartılarak çıtır hale getirilmesiyle yapılan son derece popüler bir Litvanya atıştırmalığıdır. Kızarmış sıcak ekmek dilimleri henüz sıcakken sarımsakla ovulur; modern versiyonlarında üzerine eritilmiş peynir veya mayonez de eklenebilir.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

5. ROKOTO SOSU (SALSA DE ROCOTO - PERU)

Peru mutfağının ve sofralarının vazgeçilmez acı dip sosudur. Acı kırmızı rocoto biberleri, sıvı yağ ve limon suyunun harmanlanmasıyla yapılır; isteğe göre içine sarımsak, maydanoz, kişniş veya süt eklenebilir. Orta acıdan aşırı acıya kadar farklı türleri bulunan bu sos, balık, et, patates yemeklerinde ve sandviçlerde lezzet artırıcı olarak kullanılır.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

6. TOUM (LÜBNAN)

Bütün sarımsak dişlerinin havan veya mutfak robotunda yavaşça ezilerek, nötr bir yağ, tuz ve limon suyuyla emülsiyon haline getirilmesiyle yapılan otantik bir Lübnan sarımsak ezmesidir. Fildişi renginde ve pamuksu bir dokuda olan bu kremsi sos; özellikle ızgara tavuk, tavuk şavarma ve dürümlerin vazgeçilmez bileşenidir.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

7. MÜCDEİ (MUJDEİ - ROMANYA)

Romanya mutfağına özgü son derece pratik ve yoğun aromalı bir sarımsak sosudur. Sarımsak dişlerinin ezilip ayçiçek yağı, karabiber ve su ile karıştırılmasıyla elde edilen bu sosun adı "sarımsak özü" anlamına gelir. Akışkan veya koyu kıvamda hazırlanarak genellikle kızarmış balık ve patates kızartmasının yanında servis edilir.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

8. POLLO A LA BRASA (PERU)

Çıtır derisi ve sulu etiyle öne çıkan, Peru'da her gün milyonlarca kişinin tükettiği kömürde kızarmış geleneksel bir tavuk yemeğidir. Tavuk; sirke, sarımsak, biberiye, acı biber, tuz, karabiber ve koyu bira karışımından oluşan özel bir marinatta bekletildikten sonra odun/kömür ateşinde döndürülerek pişirilir ve yanında patates kızartmasıyla sunulur.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

9. LEITÃO DA BAIRRADA (PORTEKİZ)

Portekiz'in Bairrada bölgesinde meşe palamuduyla beslenen süt domuzlarının özel bir yöntemle pişirilmesiyle yapılan tescilli bir yemektir. Etin dışı sarımsak, iri tuz, karabiber ve yağ karışımıyla ovulduktan sonra okaliptüs ve asma odunlarıyla yakılan fırınlarda şişte pişirilir; dışı ekstra çıtır, içi ise kremsi bir yumuşaklığa ulaşır.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

10. PAÏDAKIA (YUNANİSTAN)

Yunanistan genelinde çok popüler bir ana yemek olan ızgara kuzu pirzoladır. Kuzu pirzolaları zeytinyağı, sarımsak, limon suyu ve taze otlardan oluşan aromatik bir karışımda marine edildikten sonra geleneksel kömürlü barbekülerde dumanı üstünde pişirilir. Genellikle fırın patates ve ferahlatıcı tzatziki sosuyla servis edilir.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

11. HUMMUS BEIRUTI (LÜBNAN)

Dünyaca ünlü nohut ezmesi humus yemeğinin Lübnan usulü, daha yoğun sarımsaklı ve baharatlı versiyonudur. Haşlanmış nohut, tahin, yoğurt, zeytinyağı, bolca sarımsak, kimyon, acı biber ve limon suyunun pürüzsüzce püre yapılmasıyla hazırlanır; üzeri zeytinyağı, kıyılmış maydanoz ve taze nane yapraklarıyla süslenir.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

12. LEITÃO ASSADO NO FORNO (PORTEKİZ)

Portekiz mutfağının fırında ağır ağır pişirilen bir diğer ünlü domuz eti yemeğidir. Körpe süt domuzunun sarımsak, beyaz biber, tuz ve bazen acı biberle tatlandırılıp odun fırınlarında kendi suyuyla sık sık ıslatılarak pişirilmesiyle yapılır. Dışı altın sarısı bir çıtırlığa kavuşurken içi zengin aromalı ve yumuşacık kalır.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

13. PESTO GENOVESE (PESTO ALLA GENOVESE - İTALYA)

Cenova kökenli bu efsanevi sos, taze taze toplanan fesleğen yaprakları, sarımsak, çam fıstığı, kaliteli zeytinyağı ve Parmigiano Reggiano peynirinin havan ve tokmakla ezilmesiyle hazırlanır. Isıl işlem görmeden taze hazırlanan bu yeşil sos, özellikle trofie ve trenette gibi İtalyan makarnalarına benzersiz bir aroma katar.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

14. PERNIL (PORTO RİKO)

Porto Riko'nun kutlama ve özel gün sofralarının başrolünde yer alan fırınlanmış domuz kolu yemeğidir. Et; sarımsak, karabiber, kekik, sirke, tuz ve tatlı toz biberden oluşan adobo mojado marinesinde uzun süre bekletildikten sonra ağır ağır fırınlanır. Dışındaki çıtır derisi ve kemikten kolayca ayrılan lokum gibi etiyle ünlüdür.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

15. ADANA KEBABI (TÜRKİYE)

Zırhla kıyılan erkek kuzu eti ve kuyruk yağının; sarımsak, kuru soğan, kırmızı toz biber ve acı pul biber ile yoğrulmasıyla hazırlanan tescilli bir Türk kebabıdır. Geniş metal şişlere çekilerek meşe kömürü ateşinde pişirilen bu acılı ve aromatik lezzet; tırnak pide, közlenmiş biber, domates ve sumaklı soğan salatası eşliğinde servis edilir.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

16. ALİ NAZİK KEBABI (GAZİANTEP - TÜRKİYE)

Gaziantep mutfağının en seçkin eserlerinden biri olan Ali Nazik; közlenmiş patlıcanların süzme yoğurt ve ezilmiş taze sarımsakla pürüzsüz bir püre haline getirilmesiyle başlar. Bu sarımsaklı yoğurtlu yatağın üzerine, salça, soğan ve zeytinyağıyla ağır ağır sotelenmiş yumuşacık kuzu eti parçaları eklenerek benzersiz bir lezzet dengesi sunulur.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

17. GAMBAS AL AJILLO (İSPANYA)

İspanyol tapas kültürünün en popüler sıcak başlangıçlarından biridir. İnce kıyılmış bol sarımsak ve acı biberlerin kaliteli zeytinyağında kokusu çıkana kadar sotelemesi, ardından taze karidesler ve limon suyu eklenerek pişirilmesiyle yapılır. Sıcak sıcak sunulan bu yemeğin sosuna taze çıtır ekmek bandırılarak tüketilmesi gelenektir.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

18. ANTICUCHOS DE PESCADO (PERU)

Sıkı dokulu beyaz balık etlerinin sarımsak, tozpiber, sirke, misket limonu suyu, zeytinyağı ve kimyondan oluşan zengin bir marinatta bekletilip tahta şişlerde ızgara yapılmasıyla hazırlanan bir Peru yemeğidir. Odun ateşinde hızlıca pişirilen balık şişleri; haşlanmış kalın patates dilimleri, mısır ve sarı aji biberi sosuyla sunulur.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

19. PHAT KAPHRAO (TAYLAND)

Tayland sokak mutfağının en çok sipariş edilen wok yemeklerinden biridir. İnce kıyılmış et veya deniz ürünlerinin; bol sarımsak, arpacık soğanı, acı Tay biberi ve kutsal fesleğen (holy basil) ile yüksek ateşte hızlıca sotelenmesiyle yapılır. Soya ve balık sosuyla lezzetlendirilen yemek, pirinç pilavı ve üzeri çıtır yumurta ile servis edilir.

Dünyanın en iyi sarımsaklı yemekleri belli oldu: Türkiye’den 2 tescilli lezzet dünya devlerini salladı!

20. CHTAPODI STI SCHARA (YUNANİSTAN)

Yunan meyhanelerinin (mezedopolio) vazgeçilmezi olan mangalda ahtapot ızgaradır. Taze ahtapot temizlendikten sonra doğrudan meşe kömürü ateşinde pişirilir ve pişme esnasında sarımsak, zeytinyağı, kırmızı şarap sirkesi ve dağ kekiğinden oluşan sosla fırçalanır. İnce dilimler halinde kesilip üzerine zeytinyağı ve limon gezdirilerek meze olarak tüketilir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör