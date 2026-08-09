Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

Köklü mutfak mirasımızın ve sokak kültürümüzün vazgeçilmezi olan 3 efsanevi lezzetimiz, küresel rakiplerini tek tek eleyerek listeye altın harflerle kazındı. İşte uluslararası arenada ülkemize büyük bir gurur yaşatan o eşsiz lezzetler...