Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

Gastronomi platformu TasteAtlas, 2026 yılının en iyi sokak yemeklerini duyurdu. Dünya genelinde verilen oylarla belirlenen listede 3 Türk lezzeti küresel rakiplerini geride bıraktı. Peki, listeye adını yazdıran bu efsane tatlar hangileri?

Giriş Tarihi: 09.08.2026 12:04 Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 12:05
Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

Küresel gastronomi trendlerine yön veren prestijli lezzet platformu TasteAtlas, merakla beklenen 2026 yılı sokak lezzetleri raporunu paylaştı. Milyonlarca yemek tutkununun ve uluslararası gastronomi eleştirmeninin oylarıyla şekillenen "Dünyanın En İyi Sokak Yemekleri" listesinde bu yıl adeta Türkiye rüzgarı esti.

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

Köklü mutfak mirasımızın ve sokak kültürümüzün vazgeçilmezi olan 3 efsanevi lezzetimiz, küresel rakiplerini tek tek eleyerek listeye altın harflerle kazındı. İşte uluslararası arenada ülkemize büyük bir gurur yaşatan o eşsiz lezzetler...

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

100 - Sate lilit

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Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

99 - Picada Colombiana

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

98 - Cơm tấm (Broken Rice)

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

97 - Bolani

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

96 -Taiwanese Popcorn Chicken

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

95 - Choripán

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

94 -Tikka

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

93 - Pad Thai

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

92 - Pho

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

91 - Trapizzino

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

90 - Kreatopita

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

89 - Hawawshi

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

88 - Kokoretsi

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

87 - Enfrijolada

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

86 - Maxwell Street Polish

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

85 - Gua bao

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

84 - Kai yang

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

83 - Gordita

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

82 - Dosa

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

81 - Sate

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

80 - Arancini al ragu

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

79 - Tacos Arabes

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?

78 - Burek sa sirom