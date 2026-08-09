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Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?
Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: TasteAtlas listesine damga vuran 3 Türk lezzeti hangisi?
Gastronomi platformu TasteAtlas, 2026 yılının en iyi sokak yemeklerini duyurdu. Dünya genelinde verilen oylarla belirlenen listede 3 Türk lezzeti küresel rakiplerini geride bıraktı. Peki, listeye adını yazdıran bu efsane tatlar hangileri?
Giriş Tarihi: 09.08.2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 12:05